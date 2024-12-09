اختار طريقك..الحالة المرورية اليوم 9 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات الأخر

الحالة المرورية اليوم الإثنين.. تشهد مصر اليوم حركة مرورية متنوعة بين السيولة والازدحام على المحاور الرئيسية والطرق السريعة، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، مع توقع ظهور شبورة مائية في بعض المناطق، يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور لتجنب أي حوادث، لذا، سيعرض لكم الموجز في التقرير التالي الحالة المرورية في القاهرة والمحافظات الأخرى اليوم.

الحالة المرورية في محافظات مصر اليوم

الحالة المرورية في القاهرة الكبرى

المحاور الرئيسية:

كوبري أكتوبر: يشهد كثافات مرورية مرتفعة في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى وسط البلد، خاصة في ساعات الذروة. يُفضل استخدام طرق بديلة مثل شارع صلاح سالم.

الدائري: ازدحام في مناطق المنيب وصفط اللبن، بينما الاتجاه من المعادي إلى مدينة السلام يشهد سيولة نسبية.

محور 26 يوليو: الكثافات المتوسطة إلى المرتفعة متوقعة في الاتجاه من أكتوبر إلى المهندسين خلال فترات الصباح.



الطرق الداخلية:

وسط البلد وشارع رمسيس يعانيان من تكدسات بسبب أعمال الصيانة.

شارع السودان وشارع الهرم: الازدحام متوقع، خاصة في فترات الذروة.



الحالة المرورية في الإسكندرية

كورنيش الإسكندرية:

تكدسات متوقعة في محطة الرمل والمنشية، مع حركة أكثر انسيابية في مناطق سيدي بشر والمعمورة.

طريق الساحل الدولي:

ازدحام متوقع عند مداخل المدينة، خاصة من جهة كارفور وسموحة، مع سيولة نسبية في باقي الاتجاهات.



حالة المرور في المحافظات الأخرى

الجيزة:

مناطق صفط اللبن وفيصل والهرم ستشهد كثافات مرورية، بينما يُفضل استخدام الطرق البديلة لتجنب الزحام.

الدلتا (المنصورة، طنطا، والمحلة):

الطرق السريعة تشهد حركة منتظمة.

مداخل المدن الرئيسية قد تعاني من تكدسات بسيطة.



مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس):

الحركة المرورية مستقرة، مع تكدسات محدودة عند الموانئ والمداخل الرئيسية.

صعيد مصر:

الطرق الزراعية والصحراوية تسجل سيولة بشكل عام، مع وجود تحذيرات للسائقين بسبب الشبورة الصباحية.

نصائح للسائقين

1. الشبورة المائية:

يُنصح بالقيادة بحذر، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية خلال الصباح.



2. استخدام الطرق البديلة:

لتجنب الزحام، يمكن استخدام المحاور الجديدة أو الطرق الجانبية.



3. الالتزام بقواعد المرور:

مثل السرعات المقررة والإشارات المرورية لتجنب الحوادث.

أرقام الطوارئ المرورية

الخط الساخن: 122

هيئة الطرق والكباري: 01221110000

الحالة المرورية في القاهرة اليوم

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