أغرب تقاليع الاحتفال بالكريسماس حول العالم .. تفاصيل مثيرة

مظاهر الاحتفال بالكريسماس.. مع اقتراب الاحتفال ببداية العام الجديد و أعياد الكريسماس ، يحرص المسيحيون في مصر وحول العالم على إظهار مظاهر الفرح والاحتفال بطرق وأساليب متنوعة، ويعد عيد الكريسماس من أبرز الأعياد لدى المسيحيين، وتتنوع مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة من دولة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى، وذلك حسب العادات والتقاليد المحلية لكل مكان.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، مظاهر الاحتفال بالكريسماس في مختلف دول العالم، حيث يتنوع الاحتفال بهذا الحدث الديني والثقافي بين العادات والتقاليد المحلية، التي تعكس تنوع الشعوب وثقافاتهم.

مظاهر الاحتفال بالكريسماس

مظاهر الاحتفال بالكريسماس حول العالم

رغم التنوع الكبير في طرق الاحتفال، تظل الأجواء العامة لعيد الكريسماس مليئة بالفرح والتضامن وتبادل المحبة، وفيما يلي أبرز مظاهر الاحتفال بالكريسماس في مختلف أنحاء العالم:

1- الزينة:

الزينة تعد من أهم سمات احتفالات الكريسماس في مختلف البلدان. من أبرز مظاهر الزينة:

شجرة الكريسماس: وهي سمة أساسية في معظم الدول. تزين الشجرة بزخارف ملونة، وأضواء ساطعة، وأحيانًا بتماثيل صغيرة لملائكة أو رعاة، وفي العديد من البلدان، يوضع نجم الميلاد في أعلى الشجرة، وهو رمز لنجم بيت لحم.

الأنوار: تنتشر الأنوار في الشوارع والميادين العامة، وتزين بها المنازل والمباني. تعتبر الأنوار جزءًا من أجواء الكريسماس، حيث تخلق جوًا من البهجة والسرور.

2- العشاء:

يعد العشاء جزءًا أساسيًا من احتفالات الكريسماس، حيث تتجمع العائلات لتناول وجبة فاخرة، و تتنوع الأطباق بحسب ثقافة كل بلد، لكن من الأطعمة الشائعة:

الديك الرومي: غالبًا ما يكون العنصر الرئيسي في العشاء في العديد من الدول الغربية.

الفخذة الضاني: تعتبر من الأطباق المميزة في بعض الدول العربية والشرقية.

حلويات الكريسماس: مثل كعك الزنجبيل وكيك الشوكولاتة و"البودينغ" في المملكة المتحدة.

الأطعمة الخاصة بالاحتفالات الدينية: في بعض البلدان، يُعد الطعام جزءًا من الطقوس الدينية، مثل وجبة "Consoada" في البرتغال.

مظاهر الاحتفال بالكريسماس

3- بابا نويل (سانتا كلوز):

لا تكتمل احتفالات الكريسماس دون شخصية "سانتا كلوز"، الذي يزور الأطفال ليقدم لهم الهدايا في ليلة الكريسماس أو ليلة رأس السنة. يرتدي بابا نويل ثوبًا أحمر مع لحية بيضاء، ويظهر في العديد من المهرجانات والمعارض، كما تُزين تماثيله الشوارع والمراكز التجارية.

تبريكات الكريسماس

يتم تبادل التهاني في هذه المناسبة بين الأفراد، وفي بعض البلدان يُرسل الناس بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد، سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية. من أبرز التهاني:

"Merry Christmas"

"كل سنة وأنت في أحضان يسوع"

"عيد ميلاد مجيد"

"نتمنى لكم عامًا سعيدًا وعيد ميلاد مجيد"

مظاهر الاحتفال بالكريسماس

أطعمة عيد الكريسماس

تختلف الأطعمة التقليدية بين البلدان، لكن تظل بعض الأطباق شائعة في معظم الاحتفالات:

الديك الرومي: يعتبر طبقًا رئيسيًا في العديد من العائلات، خصوصًا في الولايات المتحدة وكندا.

الفخذة الضاني: في بعض البلدان العربية مثل مصر ولبنان، يعتبر طبق الفخذة الضاني من الأطباق المحبوبة في هذا العيد.

حلويات الكريسماس: تشمل الكوكيز، كعك الزنجبيل، وكيك الشوكولاتة الذي يتم تحضيره بأشكال متنوعة.

مظاهر الاحتفال بالكريسماس

أغرب مظاهر الاحتفال بالكريسماس حول العالم

في بعض الدول، يتم الاحتفال بالكريسماس بطرق غير تقليدية، بعضها غريب أو يعكس طقوسًا ثقافية خاصة:

إندونيسيا، و استبدل البعض شجرة الكريسماس التقليدية بشجرة مصنوعة من ريش الدجاج الملون، والتي تُصنع يدويًا وتُعتبر رمزًا للاحتفال الفريد.

البرتغال، و في بعض العائلات، يتم تخصيص مكان على المائدة للأرواح الراحلة وتقديم فتات الخبز تكريمًا لهم، حيث يعتقدون أن هذه الأرواح تشارك في الاحتفالات.



جنوب إفريقيا، ففي بعض مناطق جنوب إفريقيا، يعتبر تناول يرقات العثة الإمبراطورية المقلية جزءًا من تقاليد عيد الميلاد، حيث يتم تجفيف أو قلي اليرقات، وتقال بعض الأساطير المحلية أن طعمها يشبه طعم الشاي.

ألمانيا: في بعض العائلات، يترك الأطفال أحذيتهم خارج المنزل ليملأها سانتا كلوز بالهدايا، هذه العادة تعكس روح العطاء في موسم الأعياد.

أوكرانيا، يتم تزيين المنازل بشبكات عنكبوت اصطناعية، وهي عادة مستوحاة من قصة قديمة تقول إن شبكة عنكبوت قد زينت شجرة عيد الميلاد لعائلة فقيرة.

السويد، في مدينة "جافلي" السويدية، يتم بناء تمثال ضخم لماعز من القش يسمى "يول" ويُعتبر رمزًا لعيد الميلاد، لكن هناك تقليد غريب حيث يتم محاولة إحراق التمثال كل عام.

أيسلندا، يروي سكان أيسلندا أسطورة عن "قطة يول" التي تلتهم الأطفال الذين لم يحصلوا على ملابس جديدة لعيد الميلاد، مما يجعل الأطفال حريصين على التزام التقاليد.

اقرأ أيضا:

«زي المطاعم».. كيفية إعداد كوكيز الكريسماس الحادقة

اشجار الكريسماس تستقبل المسافرين في المطارات المصرية وفندق لوميريديان..فيديو وصور