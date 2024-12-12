الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 5 ساعات في هذه المناطق غداً

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، في بيان رسمي، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أكدت الانتهاء من أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم بطول 4.2 كم ضمن مسار محور ناهيا.

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن هذه الأعمال تضمنت إجراء عملية ربط للخط الجديد، بالإضافة إلى الغسيل والتعقيم، تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.



أشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه لمدة 5 ساعات ابتداءً من منتصف ليل الجمعة 13/12/2024 وحتى الساعة الخامسة صباح السبت 14/12/2024.

انقطاع المياه

المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل طريق الإسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق - فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، حدائق الأهرام القديمة، وكرداسة.



انقطاع المياه

تصريحات المهندس عادل النجار

من جانبه أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية الالتزام بالجدول الزمني المعلن وعودة ضخ المياه فور انتهاء الأعمال لتخفيف العبء عن المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة أنه لتلبية احتياجات السكان، ستوفر شركة مياه الشرب سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب المساعدة. كما تتلقى المحافظة البلاغات عبر الخط الساخن 114 ورقم واتساب 01016050453.



جانب من الاجتماع

وناشدت المحافظة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

جهود المحافظة في معالجة شكاوى المواطنين



عقد المهندس عادل النجار لقاءً أسبوعيًا مع المواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الشكاوى والطلبات بشكل مباشر ضمن خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع الجمهور.

ناقش اللقاء شكاوى متعددة، منها تضرر شقة بشارع سيد صالح - فيصل نتيجة تسرب المياه، حيث وجه المحافظ حي بولاق بإلزام المتسبب بتحمل تكاليف الإصلاح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تناول اللقاء أيضًا مخالفات بناء بحي العجوزة تتعلق بخزانات مياه فوق غرفة المصعد وإنشاء غرف بدون ترخيص، ووجه المحافظ بإزالة المخالفات وتعديل موقع الخزانات بما يضمن السلامة العامة.

كما بحث المحافظ شكوى من ورشة رخام مخالفة بأوسيم تسبب إزعاجًا للمواطنين داخل منطقة سكنية، ووجه بقطع المرافق عنها وسحب المعدات مع تحرير محضر بيئي واتخاذ الإجراءات القانونية.

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