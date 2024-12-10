بالصور.. ضبط 220 مخالفة لسائقي السرفيس بالجيزة

في خطوة جادة لمعالجة شكاوى المواطنين، قادت محافظة الجيزة سلسلة حملات رقابية استهدفت سائقي السرفيس "الميكروباص"، أسفرت الحملات عن ضبط 220 مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها.



كما تم التحفظ على ثماني سيارات بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات قام بها سائقي السرفيس، وذلك بحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه.

مناطق مخالفات السرفيس

وقد استهدفت الحملات والتى بلغت ٢٢ حملة ضبط الإنتظار العشوائى وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة والتى تضمنت مناطق ( البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية ، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة)

سائقي السرفيس

تحسين خدمات النقل في الجيزة



يأتي ذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، قام جهاز السرفيس بتسيير عدد من السيارات الإضافية خلال فترات الذروة على خطوط سير ميدان لبنان إلى 6 أكتوبر وميدان الجيزة إلى 6 أكتوبر.

هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل حركة الركاب، وتقليل الزحام، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

سائقي السرفيس

توجيهات لجهاز السرفيس بالجيزة

من جانبه كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير، ومنع الانتظار خارج المواقف الرسمية، بالإضافة إلى تسهيل حركة نقل المواطنين في الأحياء والمراكز والمدن، كما شدد على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة بهذا الشأن.

سائقي السرفيس

استثمارات ومبادرات تنموية في الجيزة



على صعيد آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً أمس مع محافظ الجيزة لمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والتي تشمل أكثر من 890 مشروعاً في قطاعات النقل، الصحة، والتعليم.

أشار المحافظ إلى الانتهاء من 625 مشروعاً، بينما تستمر الجهود لإنجاز 246 مشروعاً آخر.

فرص استثمارية واعدة بالجيزة



خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الجيزة، بما في ذلك مدينة الحرفيين على طريق الفيوم، والمنطقة الاستثمارية في أبو رواش، مع التركيز على تطوير شارع جامعة الدول العربية كمحور أخضر مستدام.

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