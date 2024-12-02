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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

بعد ظهوره في منطقة الجيزة.. معلومات لا تعرفها عن حيوان الورل النيلي

حيوان الورل النيلي
حيوان الورل النيلي

أثار الورل النيلي القلق والذعر وذلك بعد ظهوره بمنطقة الجيزة بمصر ، حيث تم العثور علي الورل النيلي يتجول داخل قطعة أرض فارغة ، وقام أهالي مركز أوسيم بأصطياده وتسليمه إلي مديرية الطب البيطري بالمحافظة .

وفي السطور القادمة يرصد الموجز معلومات عن الورل النيلي وأماكن تواجده .

تفاصيل ظهور الورل النيلي في الجيزة 

في ظاهرة غريبة من نوعها تفاجئ أهالي منطقة الجيزة بظهور حيوان غريب وهو حيوان "الورل النيلي" ، والجدير بالذكر أن حيوان الورل النيلي ظهر منذ ثلاث سنوات بمنطقة أبنوب بأسيوط .

تصريحات محافظة الجيزة عن ظهور الورل النيلي 

وصرحت محافظة الجيزة في بيان صحفي لها بأن الورل النيلي يعيش في مناطق الترع والمصارف والأراضي الزراعية ، فهي البيئة المفضلة للورل النيلي ، كما طمئن محافظ الجيزة أهالي المنطقة بأن الورل النيلي ليس من الحيوانات المفترسة للإنسان .

كما تم تكليف محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من مركز ومدينة أوسيم لفحص حيوان الورل النيلي بعدما قام أهالي أوسيم بأصطياده .

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وإليكم أهم المعلومات عن حيوان الورل النيلي :

حيوان الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان .

ليس من طبيعة الورل النيلي أن يهاجم الإنسان ، ولكنه قد يدافع عن نفسه في حالة الهجوم بإستخدام ذيله .

حيوان الورل النيلي هو من فصيلة الزواحف ومن ذوات الدم البارد .

من الأماكن التي ينتشر بها حيوان الورل النيلي هي : علي ضفاف نهر النيل بالسودان ومصر ، وأيضاً بالمناطق الوسطي والجنوبية من القارة الأفريقية. 

قام وزير الزراعة بإدراج الورل النيلي ضمن قرار رقم 21 لسنة 1989 والذي ينص علي حظر صيده أو الإتجار به بشكل غير قانوني .

الجدير بالذكر أيضاً أن حيوان الورل النيلي من الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات .

من الحقائق عن حيوان الورل النيلي أنه لا يحب العيش بالمناطق الصحراوية .

يشاهد الورل النيلي أكثر في فصل الصيف ، كما يعتمد الورل النيلي بشكل أساسي في غذائه علي الأسماك .

في ظروف الشتاء القارس قد يلجأ الورل النيلي للبيات الشتوي ، كما يبحث حيوان الورل النيلي عن غذائه في اليابسة .

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