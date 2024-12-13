أمينة رزق ملكة الدراما وعدوة الرجال.. أسرار حياتها الفنية والشخصية

ماما أمينة أو أم الفن المصري.. وهي الفنانة أمينة رزق التي لقبت بالعديد من الألقاب وأبرزهم لقب "عدوة الرجالة" وظل يتسأل الجميع لو هي عدوة الرجال، هل أحبت يوسف وهبي؟ ولا مجرد شائعات؟

يكشف لنا موقع الموجز الحقيقة الكامله حول حياة أمينة رزق الفنية والشخصية في السطور التالية:

حياتها

اسمها أمينة محمد رزق

ولدت 15 أبريل عام 1910 في مدينة طنطا

كانت أمينة بنت وحيدة لأسرة بسيطة،والدها توفي وهي طفلة وبعد وفاته انتشرت بعض الشائعات بأنه ترك لهم إرثا كبيرا مما جعلهم مطمع للصوص.

اخدتها والدتها وسافرت عند شقيقتها في القاهرة الفنانة أمينة محمد

بدأت أمينة رزق حياتها الفنية مغنية وهي عندها 12 عاما.

وانضمت أمينة رزق لفرقة الكولار علي الكسار

ثم انتقلت بعد ذلك إلي جموع المسرح أو كـ كومبارس، ثم جاءت لها الفرصة لتعمل ضمن فرقة رمسيس وهي الفرقة الذي أسسها يوسف بك وهبي.

ثم انتقلت بعد ذلك إلي جموع المسرح أو كـ كومبارس، ثم جاءت لها الفرصة لتعمل ضمن فرقة رمسيس وهي الفرقة الذي أسسها يوسف بك وهبي. وكان يتصف يوسف وهبي في ذلك الوقت بـ ساحر النساء كما وصفوه بالمثقف والممثل، والذي أخد أمينة رزق وهي طفلة وعلمها أصول المهنة.

وبعد عدة سنوات بقت أمينة رزق هي "ماما أمينة" في السينما، وأصبحت اكبر فنانة مصرية فضلت في السينما، لأنها مارست المجال الفني لمدة 75 عاما، حتي وصلت للثمانينات من عمرها داخل الفن.

بدأت مشوارها في السينما عام 1928 بفيلم قبلة في الصحراء، ثم تألقت في عشرات الأعمال السينمائية وحققت شهرة واسعة بأدوارها المتنوعة والمميزة.

أمينة رزق



سبب رفض أمينة رزق للزواج

وأطلق على أمينة رزق لقب "عدوة الرجال" بسبب رفضها لفكرة الزواج طيلة حياتها، وفى تصريح خاص لها من فترة زمنية طويلة عبر القنوات قالت سبب الرفض: انها وجدت العديد من النماذج لأصدقائها وأقاربها سيئة وفشلت في الزواج لذلك قفلت من الزواج نهائي.

أمينة رزق

برعت أمينة رزق في دور الأم

برعت أمينة رزق في تقديم دور الأم بدءًا من عام 1945 من خلال فيلم " الأم"، ولم تكن تجاوزت الـ35 من عمرها، وقدّمت الدور فى أفلام منها: "بداية ونهاية، أرض الأحلام، قنديل أم هاشم، المجرم، التلميذة، وبائعة الخبز"، حتى أُطلق عليها "أم الفنانين".

وقدمت أمينة رزق ما يقرب من 96 عملا بينما قدمت 210 مسرحية، ونجحت أيضًا فى الأدوار الكوميدية، ومنها دورها فى مسرحية " إنها حقًا عائلة محترمة" التى عُرضت 1979، مع فؤاد المهندس، وشويكار.

أمينة رزق



وفاتها

وتوفيت أمينة رزق فى مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ 93 عاما فى عام 2003، بعد أن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد توفيت فى المستشفى.

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