تفاصيل جراحة ناجحة لزرع يد مبتورة بالكامل بطب قصر العيني (صور)

نجحت وحدة جراحة التجميل والإصلاح 28 أ بمستشفى قصر العيني، في إعادة زرع يد مبتورة بالكامل يوم الجمعه الموافق 6 ديسمبر 2024 لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.

زرع يد مبتورة بقصر العيني

وتمت الجراحة تحت إشراف الدكتور عادل ولسن استاذ جراحة التجميل والإصلاح و مدير الوحدة والدكتور طارق عامر استاذ جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبيه والدكتور أيمن نعمان استاذ مساعد جراحة التجميل والاصلاح، والدكتور يوسف الخولي مدرس جراحات التجميل والإصلاح.

كما أجريت للمريض جراحة ميكروسكوبيه بواسطة فريق جراحة التجميل والاصلاح علي رأسهم الدكتورة يمني صلاح، والدكتور جون جوزيف.

وأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة للموجز، أنه عند وصول المريض تم تجهيز كافة الاجراءات الخاصه لدخوله العمليات على الفور وعلي أكمل وجه من السرعه والدقه والتناغم.

جراحة لإعادة زرع يد مبتورة بقصر العيني

وأضاف صلاح أن الجراحة هدفت إلى توصيل الأورده والشرايين وكافة الأعصاب والأوتار الخاصه باليد المبتوره وتم إنجاز كافة التوصيلات الميكروسكوبيه بشكل سريع واحترافي.

وتوجه عميد كلية طب قصر العيني بالشكر للدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ و فريق جراحة التجميل و أطقم التخدير والرعاية و الهيئة الطبية المرافقة علي أدائهم المتميز و يقظتهم و سرعة تداخلهم التقني المتميز في انقاذ طرف المريض.

كما توجه بالشكر لأطباء العظام علي تثبيت كسور الكوع واليد باحترافيه شديده و علي رأسهم الدكتور أحمد صفتي، بالإضافة إلى فريق التخدير وهم الدكتور بيشوي عاطف،

والدكتور مكاريوس موريس.

اقرأ أيضا

السيطرة على حريق محدود بمعهد الأورام في قصر العيني دون إصابات

فريق طبي بقصر العينى يجري جراحة خطيرة لاستخراج "سيخ معدني" من عظام الحوض لطفل