إدوارد يروي معاناته مع حقن التخسيس بعد إصابته بالشلل التام .. تفاصيل

شارك الفنان إدوارد، جمهوره بتجربته مع حقن التخسيس على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كاشفًا عن إصابته بشلل مؤقت في المعدة نتيجة لاستخدام حقن التخسيس.

تفاصيل إصابة إدوارد بشلل مؤقت بسبب حقن التخسيس

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أوضح إدوارد أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا مع دكتورة تغذية وأخذ حقن "ساكسندة" بشكل يومي لفترة، ثم انتقل إلى حقن "تروليستك" الأسبوعية بناءً على نصائح بعض الأشخاص، لكن لاحظ بعد فترة أنه بدأ يشعر بعدم الجوع وعانى من ألم شديد في معدته، مما أدى إلى تشخيصه بشلل مؤقت من الحقن، حيث كتب منشوره:"كلام مهم جداً، أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بسس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش ووصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت".

منشور إدوارد

وتابع إدوارد:"الدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن بس أنا طنشت وقولتلها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة وفي ناس نصحوني بالتروليستك لأنها أسبوعية ومش قوية زي المونجارو، فضلت أخد التروليستك لمده 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برده دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لأني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برده".

إدوارد

تفاصيل إصابة إدوارد بسبب حقن التخسيس



وأشار إدوارد إلى أنه كان يجب متابعة حالته مع دكتور جهاز هضمي أثناء العلاج، مؤكدًا أن حقن التخسيس كانت مفيدة له ولكن مع ضرورة متابعة مستمرة مع الأطباء المختصين، معلقاً:"مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات فجأة موش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية".

وأكد أنه حاليًا يتلقى العلاج وتحسنت حالته تدريجيًا، مختتمًا بنصيحته بضرورة متابعة العلاج مع الأطباء المتخصصين في التغذية والجهاز الهضمي والقلب، مضيفاً:"من غير ماطول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمدالله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكتلكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمتلكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين".

اقرأ أيضاً:

تكريم إدوارد بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته العاشرة



إدوارد ونجله في عمل فني جديد