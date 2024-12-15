جبروت علوية جميل .. تزوجت من شرير الشاشة ورمت يمين الطلاق على ضرتها بنفسها

لقبت علوية جميل بالمرأة الحديدية، وشرير الشاشة، وخطفت علوية جميل الأنظار بقوة شخصيتها على الشاشة وخارجها، تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما المصرية، قصتها مع زوجها الفنان محمود المليجي، وواقعة طلاقها لضرتها بطريقة صارخة، لا تزال تثير الجدل حتى اليوم.

ويعرض لكم موقع الموجز أبرز المحطات الفنية في حياة علوية جميل بمناسبة ذكرى ميلادها

علوية جميل

زواج علوية جميل من الفنان محمود المليجي

تزوجت الفنانة الراحلة علوية جميل من شرير السينما المصرية محمود المليجي واستمر هذا الزواج 44 عاما، وكان أطلق على زوجته "علوية" لقب المرأة الحديدية بسبب شدة التعامل معها وعدم موافقتها على اصطحاب أصدقائه إلي المنزل، وأيضا بسبب مراقبتها له طوال الوقت بسبب التفاف العشرات من المعجبات حوله.

حقيقة زواج محمود المليجي للمرة الثانية من درية أحمد

وذات يوما ذهب محمود المليجي إلي المسرح وهناك تقابل مع زميلة له في المسرح فنانة كانت في بداية حياتها وهي درية أحمد، وتم الزواج بينهما، ووصل خبر الزواج الي زوجته الأولي علوية والتي أجبرته على تطليقها،كما أجبرت إسماعيل ياسين على طردها من المسرح.

علوية جميل

حقيقة زواج محمود المليجي من الفنانة اللبنانية فوزية الأنصاري

بعد فترة من زواجه وتطليقه لزميلته الفنان درية أحمد ، تعرف من جديد على الفنانة اللبنانية فوزية الأنصاري، وللمرة الثانية تسرب الخبر الي زوجته الأولي علوية والتي تعاملت مثل المرة السابقة واجبرته أن يطلقها في ثالث أيام الزواج، ولكن المليجي لم يفعل ذلك، فقامت علوية بعمل إتصال هاتفي لـ فوزيه في أول أيام زواجها وقالت لها : أنتي طالق يا فوزية.

حب جمع محمود المليجي وعلوية جميل

كان يجمع بين الثنائي قصة حب طويلة، كانت تكمن في إدخار المليجي أمواله معها وهي كرست حياتها للبيت وحياتهم الشخصية، وتفرغ هو للفن.

علوية جميل

وعام 1964 قررت علوية جميل اعتزال الفن وان تكتفي بحياتها الشخصية والعائلية فقط.

وفاة محمود المليجي

توفي الفنان محمود المليجي عام 1983، وبعد وفاته اكتشفت الزيجه المثالية له وكانت من الفنانة سناء يونس واستمر هذا الزواج حتي وفاة المليجي.

وفاة علوية جميل

وبعد عدة سنوات لحقت به زوجته علوية جميل ورحلت عن عالمنا 1994، وانتهت قصة حب إستمرت 44 سنة.

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