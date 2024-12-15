سرقة حساباته وابتزازه ماديا.. ماذا حدث مع الفنان محمود حافظ؟

تصدر إسم الفنان محمود حافظ تريند جوجل بعد ما أعلن عن سرقة حسابه الشخصي على فيسبوك وواتساب، من خلال وجود هكر مجهول توصل إلي فيديوهات ومعلومات شخصية استخدمها ضد الفنان واستغله ماديا وتقدم بعمل بلاغ في الشرطة وجاري إتخاذ اللازم، ويكشف الموجز باقي التفاصيل.

سرقة حسابات الفنان محمود حافظ

وكتب محمود حافظ منشورا عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: تم اختراق جميع حساباتي على السوشيال ميديا والواتس آب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سرقة حسابات محمود حافظ على وسائل التواصل الإجتماعي

من سارق حسابات محمود حافظ ؟

عند بدء التحقيقات في الواقعة تبين أن الجاني استخدم تسجيلات من مكالمات عبر الإنترنت بين الفنان وسيدة لابتزازه، حيث أجبره في البداية على دفع مبلغ 105 آلاف جنيه مصري. ولم يكتفِ بذلك، بل عاد مرة أخري ليطلب منه مبلغًا إضافيًا قدره 5 آلاف دولار أمريكي.

سرقة حسابات محمود حافظ

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحريات سريعة لتحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأكد الفنان أنه قام باتباع كافة الخطوات القانونية للتصدي لهذه الجريمة، معربًا عن أمله في سرعة القبض على الجاني، وهذا لن يحدث معه فقط بل يحدث مع جموع الشعب.

آخر أعمال محمود حافظ

شارك محمود حافظ مؤخرا في فيلم "المخفي" الذي عرض الأيام الماضية في السينما المصرية، وهو بطولة الفنان أحمد سلطان، ريهام الشنواني، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، محمد محسن، ريم المصري، محمد محمود،والعمل من إخراج أحمد عبدالله، وتأليف محمد الشوري،وحقق الفيلم نجاحا كبيرا بين الجمهور.

سرقة حسابات محمود حافظ

كما شارك في مسلسل عمر أفندي الذي تم عرضه الأيام الماضية عبر منصات شاهد الرقمية وقنوات فضائية، والعمل بطولة الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفي أبو سريع، محمد رضوان ، والعمل إخراج عبدالرحمن ابو غزاله، وتأليف مصطفي حمدي.

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