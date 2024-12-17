أنعام سالوسة علمت سعاد حسني الفن وحب الجامعة انتهي بزواج وهذه ديانتها

أنعام سالوسة، اسم ارتبط بالفن الراقي والأداء المتميز، فنانة مصرية قدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تُنسى، والتي حفرت اسمها في ذاكرة الجمهور والتي نجحت خلال 60 عاما في ترك بصمة فنية في معظم أدوارها من المسرح إلى السينما والتلفزيون والإذاعة.

وسط أجواء عائلية احتفلت النجمة أنعام سالوسة بعيد ميلادها الـ 85، وتمني لها الجمهور دوام الصحة والعافية ، ويعرض لكم موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنانة.

أنعام سالوسة

حياة أنعام سالوسة وبداية مشوارها الفني

إنعام سالوسة فنانة جادة لم تدخل المجال الفني عن طريق الصدفة، بل سلكت طريق النجومية من أصعب وأثقل أبوابه، حيث أنها بدأت مسيرتها بالمشاركة في العديد من الأعمال المسرحية ضمن المسرح الجامعي بكلية الآداب في جامعة عين شمس، ثم تابعت تطوير موهبتها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أنعام سالوسة

أعمال صنعت نجومية أنعام سالوسة

بدأت حياتها الفنية من السينما عام 1968 من خلال مشاركتها في فيلم "الست الناظرة" مع الفنانة سعاد حسني والتي كانت تقوم "سالوسة" بدور صديقتها.

وفي نفس العام شاركت مع سعاد حسني في فيلم "التلميذة والأستاذ" واستمرت علاقة الصداقه بينها وبين السندريلا سعاد حسني حتي وفاتها في عام 2001.

هل أنعام سالوسة علمت سعاد حسني التمثيل؟

انتشرت العديد من الاخبار المغلوطة بعد وفاة سعاد حسني يقولون بأن أنعام سالوسه هي التي دربت السندريلا على التمثيل والفن عموما، ولكن نفت سالوسة تلك الشائعات المنتشرة وأكدت أن تجمعها صداقة قوية مع سعاد حسني، والتي تعاونوا مع بعض في أكثر من عمل فني، أبرزهم حلقات مسلسل "هو وهي" كما أظهرت وفاءً كبيرًا لصديقتها عندما قبلت الظهور كـ"دوبليرة" لسعاد حسني في فيلم "نادية" عام 1969.

أنعام سالوسة

قصة حب في الجامعه تحولت إلي الزواج



تعرفت أنعام سالوسة على المخرج سمير العصفوري، أثناء دراستها في معهد الفنون المسرحية ونشأت بينهما قصة حب كبيرة، كللت بالزواج وأنجبت منه ابنتيها وهم المخرجه تغريد العصفوري وشقيقتها مني العصفوري.

زواج أنعام سالوسة

شخصيات لا تنسي قدمتها أنعام سالوسة

تميزت النجمة أنعام سالوسة بالهدوء والراحة في أدوارها لذلك كانت تصل إلي قلب المشاهد مباشرة، أبرزها دور "نعمة" في مسلسل "ذئاب الجبل" عام 1992 والتي ارتبط الجمهور بجملتها الشهيرة: "يا مُرك يا نعمة"، كما أبدعت في دور "وصيفة"، زوجة العمدة سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية".

أعمال إنعام سالوسة الدرامية

شاركت سالوسة في الكثير من الأعمال الدرامية أبرزهم مسلسل لا تطفئ الشمس، غوايش، السقوط في بئر سبع، ساكن قصادي، امرأة من زمن الحب.

أعمال إنعام سالوسة السينمائية

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية أبرزهم فيلم الإرهاب والكباب، ديك البرابر، الحرب العالمية الثالثة، فبراير الأسود، ابو علي، النوم في العسل.

ما هي ديانة أنعام سالوسة ؟

اختلف العديد من الجمهور حول ديانة الفنانة أنعام سالوسة، ولكن في الحقيقة أن الفنانة القديرة تحمل الديانة الإسلامية.

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