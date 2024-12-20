الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي عبر بوابة المرور الإلكترونية

يبحث المواطنون مالكي السيارات، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر لعام 2025 التي تقدمها الادارة العامة للمرور وذلك من خلال بوابة المرور الإلكترونية.

ويستطيع مالم السيارة الاستعلام عن المخالفات وسدادها إلكترونيا بسهولة، دون الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور التابع لها، وتحمل المواد من المشقة والتعب.

ويستعرض الموجز، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2025، عبر البوابة الالكترونية للإدارة العامة للمرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025بالرقم القومي

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2025 بالرقم القومي، يمن خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- زيارة الموقع الرسمي لبوابة المرور الإلكترونية.

2- اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية من القائمة الرئيسية.

3- اضغط على زر استمرار للانتقال للمرحلة التالية.

4- ادخل رقم الرخصة أو الحروف والأرقام الموجودة على اللوحة المعدنية للسيارة.

5- تظهر لك قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

وتتيح هذه الخدمة لمالكي السيارات والسائقين، متابعة المخالفات المرورسة بكل سهولة، كما يعزز من سهولة التعامل مع المؤسسات الحكومية.

أبرز أسباب سحب رخصة القيادة في مصر

وضعت إدارة المرور قوانين عدة إذا تم مخالفاتها تؤدي إلى سحب رخصة القيادة، ومنها.

1-عدم وجود لوحات معدنية.



2، عدم الإبلاغ عن تغييرات تمت بالمركبة



3-تأخر نقل الملكية

عدم إبلاغ الجهات المختصة بنقل ملكية السيارة خلال 30 يومًا.



4- مخالفة شروط الرخصة المؤقتة.. استخدام الرخصة التجارية أو المؤقتة في أغراض غير مصرح بها.



5-عدم او تاخر في دفع الضرائب..

وعدم سداد الضرائب والرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.

مخالفات المرور

6- قيادة السيارة الاجرة بدون عداد.

7- تكرار المخالفات

8-استخدام المركبة لأغراض غير مرخصة، مثل تشغيل السيارة في أعمال مخالفة لما هو مدون بالرخصة.

كيفية تجنب المخالفات المرورية

الالتزام بالقوانين المرورية.

إجراء الفحص الفني للمركبة بانتظام.

الإبلاغ عن أي تغييرات في المركبة أو بيانات الرخصة في الوقت المحدد.

التأكد من تسديد الضرائب والرسوم المستحقة في المواعيد المحددة.



الدفع الإلكتروني لتسوية المخالفات

تتيح بوابة المرور الإلكترونية إمكانية الدفع الإلكتروني، ما يساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، ويمكن للمستخدمين دفع قيمة المخالفات بسهولة فور الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي.

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