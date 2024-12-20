التحول إلى الدعم النقدي.. تفاصيل وشرط أساسي للتطبيق

موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية الموازنة العامة لعام 2025، وأوضح أن النظام الجديد سيراعي احتياجات المواطنين من خلال آليات مدروسة تستند إلى قواعد البيانات المتاحة، ويكشف الموجز التفاصيل

مقدار الدعم النقدي للفرد

وفق تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، فإن نصيب الفرد في حالة التحول للدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، يشمل دعم الخبز والتموين، كما أشار إلى أن الدعم النقدي سيساهم في الحد من تسرب الدعم بنسبة تصل إلى 30%.

شرط أساسي قبل التحول للدعم النقدي

أكد وزير التموين أن الحكومة لن تتحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد دراسة متأنية ومشاركة كافة الآراء والخبراء لضمان تحقيق مصلحة المواطن، وأوضح أن الهدف الأساسي هو تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إعادة تقييم المعايير الحالية لتشمل مستحقين جدد وإخراج غير المستحقين.

أشكال الدعم النقدي المقترحة

أشار الوزير إلى وجود تصورات مختلفة للدعم النقدي، منها الدعم المشروط والدعم الكامل، وسيتم تحديد الشكل المناسب بناءً على قدرة الدولة الاستيعابية، كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بعدم خفض قيمة الدعم المقدرة بـ 134 مليار جنيه، بل تسعى إلى تحسين آليات وصوله للمستحقين.

تحديات أمام التطبيق

ذكر الوزير أن ارتفاع معدلات التضخم يمثل تحديًا أمام تطبيق الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون ممكنًا عند استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأضاف أن الحكومة تعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لضمان كفاءة التنفيذ.

خطوات التطبيق التدريجي

مرحلة تجريبية: سيتم بدء التطبيق في مناطق محددة.

التقييم والدراسة: التركيز على دراسة ردود الأفعال لضمان استدامة النظام.

التوسع التدريجي: استنادًا إلى نجاح التجربة.



التزام حكومي تجاه المواطنين

تؤكد الحكومة أن الميزانية المرصودة للدعم في العام المالي الجديد تفوق ما تم رصده سابقًا، مما يعكس حرصها على تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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