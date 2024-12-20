محمد رضا تسبب في غضب مجمع اللغة العربية واراد أن يصبح دنجوان فاشتهر بدور المعلم

كاريزما غير عادية، لهجته المميزة وطريقة حديثه حجزت له عرش أفضل من يؤدي دور "المعلم" ابن البلد، وصاحب شخصية جنجل ابو شفطورة، زعيم شلة "جيمس بوند" و"علي بوند"، إنه الفنان محمد رضا، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

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معلومات عن محمد رضا

وُلد محمد رضا يوم 21 ديسمبر 1921 في مدينة اسيوط، خاصة ان دراسته وحصوله على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا فى 1938، كانت بعيدة كل البعد عن الوسط الفني، إلا أن حبه واهتمامه بالفن جعله يدرس التمثيل إلى جانب عمله في البترول، وبالفعل حصل على دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية في 1953.

محمد رضا

كيف دخل محمد رضا عالم التمثيل؟

بدأ فى أواخر الثلاثينيات من عمره، عندما نظمت مجلة «دنيا الفن» مسابقة لاختيار وجوه جديدة، وتقدم لها الفنان مع عدد كبير جدا من المتسابقين، وكان المخرج صلاح أبوسيف أحد أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عمالقة الفن، وبعد التصفيات حصل رضا على المركز الثانى فى المسابقة.

تخيل رضا أن الفوز فى المسابقة سيفتح له أبواب التمثيل، ويطلبه المخرجون، ولكن هذا لم يحدث وانتظر طويلا ولم يطلبه أحد، وكان وقتها قد تزوج وأنجب ابنته الكبرى أميمة، فكان يترك عمله فى شركته بالسويس ليبحث عن فرصة للتمثيل، وبعد فترة من الزمن ذهب "رضا" إلى المخرج صلاح أبوسيف وفكره بنفسه، فوعده بأن يعطيه دورا فى فيلم «عنتر وعبلة»، وظل والده يتردد على موقع التصوير كل يوم هو وتوفيق الدقن الذى كان يبدأ حياته الفنية فى هذا الوقت، وينتظران تحقيق الحلم، وفى اليوم الذى لم يذهبا فيه تمت الاستعانة بممثلين آخرين، ثم ذهب والده إلى بديع خيرى فى المسرح، واتفقا على أن يحضر كل يوم ويحفظ كل الأدوار، فإذا غاب أى ممثل يحل رضا مكانه، وظل يتردد كل يوم على المسرح، فلا يغيب أحد.

محمد رضا

غضب مجمع اللغه العربيه من محمد رضا

شارك محمد رضا في أحد الأفلام الذي قام فيها بتجسيد دور "جنجل ابو شفطورة" وهو الدور الأبرز في حياته المهنية، وكان يتحدث المعلم جنجل أبو شفطورة بشكل غريب عبارة عن "قص الكلام" طوال الوقت، وهيريقة كان يتعامل بها مع أولاده في المنزل.

محمد رضا

وكان رضا يرد علي أبنائه بنفس الطريقة التي قلدها جميع من كان يشاهد الفيلم، حتى حذر مجمع اللغة العربية من أن محمد رضا «هيبوظ» اللغة.

اشتهر بالمعلم

كان المخرج كمال ياسين يجهز مسرحية زقاق المدق، واختار محمد رضا فى دور المعلم كرشة، واعترض الجميع على هذا الاختيار، وقالوا الكثير من الناس أنه لا يصلح لأداء هذا الدور، لأنه وسيم ورشيق وليست به الصفات الجسمانية التى تؤهله لدور المعلم، ولكنه أخذ المسألة تحديا، وبذل كل جهده لينجح فى هذا الدور، وأعدوا له «كرش» صناعي حتى يرتديه تحت الجلابية، وأدى الدور باقتدار، وتحدث الجميع عن نجاحه،ومن هذا الدور لقب بـ المعلم.

كيف توفي محمد رضا؟

في شهر رمضان الكريم وبعد الإفطار اتصل بالفنان محمد رضا صحفى من إذاعة القناة لإجراء حوار صحفي معه، وأثناء المكالمة نادته حفيدته فلم يرد وسقطت السماعة من يده ، فصرخت وأسرع إبنه حسين ليجد والده قد فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وأصيب الجميع بحالة ذهول وصدمة وفارق الحياة يوم 21 رمضان الموافق 21 فبراير من عام 1995.

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