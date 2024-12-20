جولة رئيس الرعاية الصحية.. حرص الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة على تنفيذ الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والإسهام بشكل فعال في التحقق من جودة الخدمات الصحية المقدمة بجانب تعزيز مستوى الأداء بصورة مستمرة.

وفي هذا الصدد، أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

تفاصيل جولة رئيس الرعاية الصحية المفاجئة لمنشآت الإسماعيلية

الموجز يرصد تفاصيل جولة رئيس الرعاية الصحية المفاجئة لمنشآت الإسماعيلية خاصة وأن الهدف منها هو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين.

تأتي جولة رئيس الرعاية الصحية في إطار استمرار الجولات الليلية المفاجئة التي يقوم بها رئيس هيئة الرعاية الصحية لتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

وخلال جولة رئيس الرعاية الصحية قام بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، والأقسام المختلفة بهما، بما في ذلك أقسام الطوارئ، والعيادات المسائية، والرعايات المركزة، والأقسام الداخلية بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالإضافة إلى خدمات الغسيل الكُلوي بمركز 30 يونيو الدولي. وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

تفاصيل جولة رئيس الرعاية الصحية المفاجئة لمنشآت الإسماعيلية

وأشار، إلى تقديم أكثر من 5 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، منها 650 ألف خدمة طوارئ، و10 آلاف خدمة في الرعايات المركزة، و73 ألف عملية وجراحة، و210 آلاف جلسة غسيل كُلوي.

كما قام خلال الجولة المفاجئة بمراجعة جودة الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديم خدمات متطورة بمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي، وتيسير حصول المواطنين عليها، واستطلع آراء المواطنين حول سرعة وجودة الخدمات، موجهًا بصرف العلاج لأحد مرضى الغسيل الكُلوي ضمن مبادرة تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة مجانًا في منازلهم.

وبدوره أيضًا، أبدى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إشادته بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، مؤكدًا الاستمرار في تحسين الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

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تفاصيل جولة رئيس الرعاية الصحية المفاجئة لمنشآت الإسماعيلية

تفاصيل جولة رئيس الرعاية الصحية المفاجئة لمنشآت الإسماعيلية