إيفرتون يفرض التعادل السلبي علي تشيلسي بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة تشيلسي ضد إيفرتون ، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

كان الأداء في الشوط الأول أقل من المتوسط من الفريقين ولم يشهد سوي 3 فرص للتسجيل حيث أهدر فريق تشيلسي، فرصتين لتسجيل هدف التقدم بينما أهدر إيفرتون هدف محقق أنقذه حارس تشيلسي، وفي الشوط الثاني حاول تشيلسي إحراز هدف الفوز دون جدوي.

بهذه النتيجة يظل تشيلسي في مركز الوصيف برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون

انطلقت مباراة تشيلسي ضد نظيره إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري.

مشاهدة قمة تشيلسي ضد إيفرتون

تم نقل مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون

جاء تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون كالتالي..

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، ديسيه، ليفي كولويل، توسين.

الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

الهجوم: نيتو، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد إيفرتون

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره إيفرتون ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 36 نقطة.

2. تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. أستون فيلا 28 نقطة.

6. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

7. نيوكاسل يونايتد، 26 نقطة.

8. بورنموث، 25 نقطة.

9. برايتون، 25 نقطة.

10. فولهام، 24 نقطة.

11. توتنهام، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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