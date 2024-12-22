رقم خدمة عملاء بنك التعمير والاسكان.. الخدمة المصرفية بمتناول يديك

يعد بنك التعمير والاسكان من البنوك الرائدة في مصر، وبالتالي يتيح رقم خدمة عملاء للتواصل المباشر والاستفسار عن العروض والخدمات.

وحرصًا من الموجز على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، ننشر لكم رقم خدمة عملاء بنك التعمير والاسكان.

رقم خدمة عملاء بنك التعمير والاسكان الخط الساخن

1- رقم بنك الإسكان الخط الساخن، هو: 19995.

2- رقم بنك التعمير الخط الأرضي، هو: 21270600 (02)

3- رقم البنك موبايل، هو: 01222335135.

4- رقم بنك الإسكان للعملاء من خارج مصر، هو: 0221270600 (022) - 01222335135 (022).

تفاصيل حجز شقق بنك التعمير والإسكان

يستهدف المشروع شريحة فوق متوسطي الدخل، حيث تتراوح مساحات الشقق بين 90 و141 مترًا مربعًا. يتم دفع مقدم 15% من سعر الوحدة، مع تقسيط باقي المبلغ على فترة تمتد حتى 7 سنوات. ويبلغ مقدم الحجز لشقق بنك الاسكان والتعمير 150 ألف جنيه.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 وحدات مشروع «صبا»

وبعد التعرف على رقم خدمة عملاء بنك التعمير والاسكان، ننقل لكم خطوات حجز شقق البنك ووحدات مشروع «صبا» وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني: زيارة موقع بنك التعمير والاسكان. إنشاء حساب جديد: قم بتعيين كلمة مرور جديدة وإدخال بريدك الإلكتروني لاستلام رمز المرور. إعادة تسجيل الدخول: بعد تفعيل الحساب، قم بإدخال رمز المرور والرقم القومي. طلب استمارة الحجز: الضغط على «أرغب في التقديم» واستخراج رقم الاستمارة الخاص بك. تأكيد البيانات: بعد مراجعة بياناتك، اضغط على «تأكيد» للحصول على رقم الاستمارة. تحويل مبلغ جدية الحجز: باستخدام رقم الاستمارة كرقم حساب، قم بتحويل مبلغ 151،500 جنيه (يشمل 150,000 جنيه كجدية حجز، و1,500 جنيه رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد) إلى حساب بنك التعمير والإسكان، باستخدام سويفت كود: HDBKEGCAXXX. انتظار تأكيد الحجز: ستتلقى رسالة تأكيد عبر رسالة نصية في غضون 72ساعة بعد تحويل المبلغ.

نظام السداد في وحدات بنك الاسكان والتعمير

يتم استكمال سداد 10% من ثمن الوحدة بعد التخصيص، بجانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. عند الاستلام، تُدفع وديعة صيانة بنسبة 5%، ثم يتم سداد باقي المبلغ على أقساط ربع سنوية بفوائد تبدأ بعد 3 أشهر من استلام الوحدة.

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