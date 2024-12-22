كوكيز الريد فيلفيت بالشيكولاتة .. وصفة لذيذة وسهلة التحضير

يعتبر كوكيز الريد فيلفيت من الحلويات المميزة بلونها الأحمر المخملي الممتع والباهر .

وسيقدم الموجز اليك طريقة عمل كوكيز الريد فيلفيت بالشوكولاته اللذيذ، وصفة مناسبة للصغار والكبار. جربيها وقدميها صباحاً إلى أولادك مع كوب من الحليب البارد.

مكونات كوكيز الريد فيلفيت

2 كوب وربع دقيق

1/4 كوب بودرة كاكاو غير محلى

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة طرية

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب سكر أبيض

حبة بيض كبيرة

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

ملعقة كبيرة لون غذائي أحمر

كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

طريقة تحضير كوكيز الريد فيلفيت

لتحضير العجينة، في وعاء متوسط اخلطي الدقيق، بودرة الكاكاو، البيكنج صودا، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض جيداً.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيدًا.

أضيفي اللون الغذائي الأحمر واخلطي جيدًا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا واستمري في الخلط حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة.

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبي.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين الكوكيز.

اخبزي الكوكيز لمدة 10 الى 12 دقيقة، ثم دعي الكوكيز يبرد على الصينية لبضع دقائق قبل نقلها إلى رف التبريد ليبرد تمامًا، ثم قدمي.

إليكم طريقة تحضير كوكيز السينابون، إذا كنتم تحبون الكوكيز والسينابون حضّروا هذه الوصفات بوصفة واحدة وقدّموها لضيوفكم مع القهوة .

المكونات

زبدة بحرارة الغرفة - 100 غرام

نصف كوب سكر أسمر

ربع كوب سكر أبيض

4بيض

نصف ملعقة صغيرة بايكنغ صودا

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

كوب وربع دقيق

رقائق شوكولاتة

نصف كوب

لتحضير الصوص:

جبن كريم

3 حبّات

حليب مكثّف محلى

3 ملاعق كبيرة

كريمة مخفوقة

ملعقة كبيرة

للتزيين

قرفة مطحونة

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