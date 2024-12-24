2075 موعدنا.. اقتصاد مصر في طريقه إلى العالمية بشهادة جولدمان ساكس

كشف تقرير اقتصادي حديث أن عددًا محدودًا من الدول الإفريقية قد يصبح ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، ومن بينها مصر التي أُدرجت ضمن هذه الاقتصادات الواعدة، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

الاقتصاد المصري في تقرير جولدمان ساكس

أكد تقرير جولدمان ساكس الأمريكي، الذي نشرته منصة بيزنس أفريكا، أن الاقتصاد المصري يعتبر أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسلط الضوء على مساهمة قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، التصنيع، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح التقرير أن مصر نجحت في مواجهة تحديات اقتصادية بفضل إصلاحات هيكلية شملت تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تحسين الأداء المالي، زيادة تنافسية الصادرات، وتحقيق فوائض أولية، مشيرًا إلى السيطرة على التضخم وتوفير احتياطيات نقدية كافية كأحد العوامل الداعمة للنمو المستدام.

الدول الإفريقية المؤهلة للنمو العالمي

شملت القائمة دولًا إفريقية أخرى إلى جانب مصر، منها:

نيجيريا: تتميز بأحد أعلى معدلات النمو السكاني عالميًا، واقتصادها يُصنّف ضمن الأكبر في القارة الإفريقية.

جنوب إفريقيا: يعد اقتصادها الأكثر تقدمًا وتنوعًا في إفريقيا، بفضل اعتماده على التكنولوجيا والتصنيع.

مرونة اقتصادات إفريقيا

أكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرًا رئيسيًا على الصحة الاقتصادية للدول، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات العالمية، ومنها الإفريقية، أثبتت قدرتها على التعافي من أزمات كبرى كجائحة كورونا عبر تبني إصلاحات استراتيجية وحزم تحفيزية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الإفريقية الناشئة تسعى حثيثًا للتغلب على التحديات الاقتصادية، مما يؤهلها لتصبح فاعلًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي مستقبلًا.

رؤية طموحة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية طموحة لزيادة حجم الصادرات، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى بلوغ صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

تحقيق الحلم أصبح ممكنًا

وأشار البهواشي، إلى أن هذا الرقم، الذي بدا في البداية كحلم بعيد المنال، أصبح واقعيًا بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة، مشيدًا بدور زيارات الرئيس السيسي إلى مختلف دول العالم في تعزيز التبادل التجاري، مما يسهم في تحقيق الهدف المنشود.

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