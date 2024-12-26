سعاد نصر.. تزوجت مرتين وشاهدت رؤية مثيرة قبل وفاتها

سعاد نصر كانت واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في مصر، التي استطاعت أن تترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهورها عبر مسيرتها الفنية التي امتدت لعدة عقود.

معلومات عن سعاد نصر

ويرصد موقع الموجز، أبرز المعلومات والمحطات في حياة سعاد نصر، ولدت سعاد نصر في يوم 26 ديسمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وبدأت حياتها الفنية في مجال التمثيل بعد أن التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية،

وتخرجت خلال عام 1975، رغم أنها كانت تطمح في البداية إلى مجال الصحافة، اكتشفها الفنان كرم مطاوع، الذي آمن بموهبتها الكوميدية، وفتح لها الطريق لتصبح واحدة من أعظم الكوميديين في مصر، بعدما كانت تعتقد أنها لن تصلح إلا لأداء الأدوار التراجيدية، وقد أثبتت تفوقها في مشروع تخرجها من خلال تقديمها مشهد تراجيدي في قصة "ياسين وبهية".

سعاد نصر

أعمال سعاد نصر

اشتهرت سعاد نصر بأدوارها في المسرح والتلفزيون والسينما، وتعد شخصية "ماما مايسة" في مسلسل "يوميات ونيس" مع محمد صبحي واحدة من أكثر أدوارها المحبوبة.

انطلقت سعاد نصر في مسيرتها السينمائية خلال 1982 من خلال تقديمها فيلم "الغيرة القاتلة"، و بعدها توالت الأعمال عليها وقد جعلتها واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في مصر، وكان من أشهر أعمالها فيلم "هنا القاهرة" الذي قدمت خلاله شخصية صعيدية بطريقة بسيطة حظيت على إعجاب الجمهور.

ركزت سعاد نصر على المسرح، وقدمت العديد من البطولات المسرحية منها "الهمجي"، ومن بين أعمالها المميزة مسلسي "الليل وآخره"، "مشوار امرأة"، وفيلمي"أحلام عادية"، "علي سبايسي" مع النجم حكيم.

سعاد نصر

زيجات سعاد نصر

تزوجت سعاد نصر مرتين طيلة حياتها مرتين الزيجة الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، ورزقت منه بنجليها طارق وفيروز، لكن تلك الزيجة انتهت نتيجة اختلاف طباعهما، أما الزيجة الثانية لها فكانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي ظلت معه حتى وفاتها.

كانت سعاد نصر تتمتع بجاذبية خاصة في أدائها، حيث جمعت بين البساطة والعمق، وهذا جعلها محبوبة من مختلف الأجيال، وبالرغم من مسيرتها الحافلة المليئة بالنجاحات، فإن حياتها انتهت بشكل مأساوي.

وفاة سعاد نصر

ورحلت سعاد نصر في يوم 5 يناير من عام 2007، وسادت حينها أجواء من الحزن على الوسط الفني بعد علمهم بخبر وفاتها بشكل مفاجئ، نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية، بدأت القصة عندما روى أحد الشيوخ المفسرين للأحلام أنه في يوم 26 ديسمبر عام 2005، حيث تواصلت سعاد نصر معه في العاشرة مساءً لتأخذ برأيه عن رؤية غريبة حلمت بها، حيث أخبرته أنها رأت "شبشبها" يسقط منها، وحينها جاء إليها والدها المتوفي وأعاده لها، وأخذها إلغرفة ضيقة، ظلت فيها لمدة سبعة أيام، ثم طلبت منه توسيع الغرفة، وهذا فسره الشيخ لها بأنها رمز للقبر وأن الأيام السبعة هي إشارة إلى العام الذي يكتمل في 2007، وأخبرها أيضاً أنه يمكن توسيع القبر بالتوبة لله، حيث كانت قد أخبرته أنها تتمنى تغيير حياتها، وفي اليوم التالي، دخلت المستشفى.

وفي آخر أعمالها، كانت سعاد نصر تعاني من زيادة ملحوظة في الوزن، وهذا دفعها للخضوع لعملية "شفط دهون" في أحد المستشفيات ابلقاهرة، ولكن هذه العملية نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة لمدة عام، وعندما تلقت جرعة مخدر تسببت في رحيلها في 5 يناير 2007.

وخلال عام 2017، بعد عشر سنوات من وفاتها، قال زوجها المهندس محمد عبدالمنعم أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة خمس دقائق وتحدثت إليه، وأبلغته وصيتها، حيث طلبت أن يتم دفنها بسرعة وأن يقف أهلها أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة، وقالت حينها: "اللهم توفني مع الأبرار"، وبعدها عادت إلى غيبوبتها قبل أن تفارق الحياة.

وأما عن بالجانب القانوني، فقد قضت المحكمة بحبس الطبيب المتسبب في وفاتها لمدة ثلاث سنوات، وبعدها تم تخفيف الحكم عليه إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

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