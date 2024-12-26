ما هي آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 ؟.. موعد إقرار وقيمة الإيجار

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 2025 نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فهاتان المادتان كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية وعدم زيادتها، مما أدى إلى مطالبات بإعادة النظر في القانون لتحقيق العدالة بين الطرفين ليعكس القرار توجها جديدة لمعالجة التحديات التي يفرضها القانون الحالي، ونرصد لكم عبر الموجز آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 خاصة فيما يتعلق بموعد إقراره والقيمة الإيجارية.

تفاصيل الوحدات السكنية المتأثرة بالقانون

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية المتأثرة بالقانون القديم يصل إلى نحو 1.8 مليون وحدة، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، لافتا إلى من بين الاقتراحات المطروحة، تحديد قيمة إيجارية لا تقل عن 2000 جنيه، مع منح فترة سماح مدتها ثلاث سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.

ما هي مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم 2025

تشمل أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم 2025:

تحديد الإيجار بنسبة 25% من أقل معاش وربطه ببرنامج "تكافل وكرامة".

زيادة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بمعدل 10 أضعاف دون طرد المستأجرين.

إخلاء المباني الآيلة للسقوط لضمان سلامة السكان.

ما هو موعد صدور القانون الجديد.

أعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد قيد الدراسة منذ عام ونصف، ومن المتوقع صدوره في أبريل 2025. يأتي هذا التوقيت بعد دراسة شاملة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية لضمان صياغة قانون عادل يحقق التوازن المطلوب.

ما موقف البرلمان ولجنة الإسكان

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ولتحقيق ذلك، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، إلى جانب ممثلي وزارات الإسكان والعدل وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

تحرير العلاقة الإيجارية

يرى المستشار القانوني عمرو حافظ أن تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة. ويدعو هذا التوجه إلى إعادة النظر في الأجرة الحالية والسماح للمالك بتحديد المستأجر وقيمة الإيجار بما يتماشى مع السوق.

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