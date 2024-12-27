سمير صبري دخل الفن بكذبة وهذه علاقته بالفنانة سماح أنور

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري الذي ولد في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1936 بمحافظة الإسكندرية، ليظهر بعد ذلك تنوع مواهبه وتعددها بين تقديم البرامج والتمثيل، والغناء باللغة العربية والأجنبية، وتقديم البرامج الإذاعية، حيث قدم مسيرة فنية عملاقة ستظل خالدة في أذهان الجماهير.

يستعرض لكم موقع الموجز أبرز المعلومات عن الفنان الراحل سمير صبري

معلومات عن سمير صبري

دخل الفنان سمير صبري الفن بالصدفة، حيث أثناء فترة انفصال والديه انتقل مع والده إلى القاهرة، واستقر في نفس العمارة التي كان يسكن فيها العندليب عبد الحليم حافظ.

سمير صبري

تعلق العندليب بسمير صبري بسبب لغته الإنجليزية القوية وخفة ظله، حيث ظن العندليب أنه ليس مصريًا، وقام بدعمه وتشجيعه على العمل في برامج الأطفال بالإذاعة.

السنوات التالية شهدت تألقًا لافتًا لسمير صبري على شاشة التلفزيون في السبعينيات، حيث قدم برنامج "النادي الدولي" الذي استضاف نجومًا من مختلف المجالات، من بينهم عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب والأديب فكري أباظة.

كما أطل ببرنامج "المشوار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، جعل الشركات الإنتاجية تروج له، واعتبره الجمهور عامل جذب قويًا.

من هي زوجة سمير صبري؟

تزوج سمير صبري من امرأة بريطانية، وقال إنه أنجب منها ولدًا وحيدًا، إلا أن الحديث لم ينقطع عن لغز نجله، الذي لم يظهر لا في مرض والده ولا في الجنازة ولا في العزاء.

سمير صبري

وانقسم الناس بين فريقين، فريق يؤكد أن سمير صبري لم ينجب من الأساس وكان حديثه عن ابنه في البرامج مجرد كذبة، وفريق ثانٍ يرى أن سمير صبري له ابن بالفعل.

سمير صبري



وهناك شائعات تتردد حول علاقته بالفنانة سماح أنور، بعد تعاونهما في أعمال فنية متعددة، ورغم ذلك، لم يتم الزواج بينهما بسبب فارق السن.

حقيقة العلاقة بين سمير صبري وسماح أنور

هناك شائعات تتردد حول علاقته بالفنانة سماح أنور، بعد تعاونهما في أعمال فنية متعددة، ورغم ذلك، لم يتم الزواج بينهما بسبب فارق السن، وما بينهم هو مجرد صداقة فقط.

الحالة الصحية لسمير صبري

كشف سمير صبري عن حالته الصحية في عام 2022، حيث يخضع للعلاج الكيماوي منذ عام، مشيرًا إلى أن هذا العلاج أثر على قلبه، وأنه يستعد لإجراء جراحة في القلب في الأيام القليلة المقبلة.

وفاته

وتوفي الفنان سمير صبري، 25 مايو2022، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر صراع طويل مع مرض السرطان والقلب.

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