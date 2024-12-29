محسنة توفيق.. سجنت ومنعت من التمثيل بسبب مواقفها السياسية

يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة محسنة توفيق، التي تركت مسيرة فنية بالإضافة إلى نضالها السياسي، حيث ارتبط إسمها بالمواقف السياسية والوطنية.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز محطات محسنة توفيق خلال السطور التالية.

محسنة توفيق

نشأة محسنة توفيق

وُلدت الفنانة محسنة توفيق في يوم 29 ديسمبر في أسرة من جذور فنية وإعلامية، وعاشت طفولتها في السويس حيث تأثرت بأجواء المقاومة الوطنية، كان لواقعة فتح كوبري عباس الثاني على الطلاب أثر كبير في تشكيل وعيها السياسي المبكر.

اتجاه محسنة توفيق إلى السياسة

كان للفنانة محسنة توفيق، ميول سياسية منذ السابعة من عمرها، خاصة مع عدوان 1956، حيث كانت تجوب المنازل لتحذير الأهالي من الخروج، لم تتوقف عند التحذير فقط، بل انخرطت في قضايا وطنية عديدة، معتبرة أن النضال حق أساسي لكل إنسان.

بداية سميحة توفيق الفنية



بدأت محسنة توفيق مشوارها الفني من المسرح المدرسي بفضل تشجيع مدرس اللغة العربية، وقادتها إلى عالم الفن حتى حصلت على بكالوريوس الزراعة عام 1968، وظلت السياسة رفيقي دربها.



محسنة توفيق

سميحة توفيق بين السجون والنضال السياسي

تعرضت محسنة توفيق للسجن في فترة الستينيات بسبب مواقفها السياسية، خاصة بعد أدائها لدور "بهية" في فيلم "العصفور".

وثقت إنجي أفلاطون في مذكراتها تفاصيل اعتقال محسنة، مشيرة إلى الإضراب السياسي النسائي الأول في السجون المصرية الذي كانت محسنة جزءًا منه.

تلقت تعليمات سرية بعدم ترشيحها لأعمال درامية.

ورغم ذلك، قدمت أدوارًا أيقونية مثل دورها في "مأساة جميلة" و"العصفور"، حيث صرخت بجملة خالدة: "هنحارب.. هنحارب".

موقف محسنة توفيق من القضية الفلسطينية

لم تكتفي محسنة توفيق بدعم القضية الفلسطينية من بعيد، بل عاشت بين أهالي المخيمات لتتعلم منهم الصبر والوحدة، هذا الالتزام أكسبها احترامًا كبيرًا، لكنه كان سببًا في وضعها تحت المراقبة السياسية.

محسنة توفيق

أبرز أعمال محسنة توفيق

تعاونت محسنة توفيق مع كبار المخرجين أبرزهم يوسف شاهين وعاطف الطيب، وشاركت في أفلام مثل "البؤساء"، "قلب الليل"، و"ديل السمكة"، ومن المسلسلات "ليالي الحلمية"، و"أم كلثوم" جسدت دور هدى شعراوي.

وفاة محسنة توفيق

في 7 مايو 2019، رحلت محسنة توفيق عن عالمنا بعد صراع مع المرض، تاركة وراءها إرثًا فنيًا وسياسيًا عظيمًا.

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