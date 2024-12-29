هيئة قناة السويس تعلن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع الازدواجية للقناة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى، وذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، حيث تم عبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد بنجاح.

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وسارعت مصر لتطوير القطاع الجنوبي للقناة وتوسعتها بعد إغلاق الممر المائي لستة أيام في أعقاب جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن عام 2021، وفق "رويترز".

وتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي عبر إنهاء أعمال التكريك من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة. وجاء التشغيل التجريبي بعبور سفينتين هما سفينة الصب "FU XING HAI" والسفينة "SUVARI BEY" ضمن القافلة المتجهة جنوباً عبر المجرى الملاحي الجديد.

وفي الوقت نفسه، عبرت 4 سفن أخرى من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، بما في ذلك سفينة الحاويات "MATHILDE SCHULTE"، والسفينة متعددة الأغراض "COSCO SHIPPING TENG DA"، وسفينة الصب "YANGTZE ALPHA"، والسفينة "RUI FU CHENG".

إجراءات ضمان النجاح

اتخذت هيئة قناة السويس مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح التشغيل التجريبي، تضمنت تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، وتوفير قاطرتين مصاحبتين لتأمين الملاحة، بالإضافة إلى تعيين فريق من أكفأ مرشدي القناة بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة في أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي وازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى يمثل نقلة نوعية كبيرة, من أبرز المزايا التي يوفرها المشروع زيادة مساحة الازدواج بمقدار 10 كيلومترات، مما يرفع إجمالي طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً. هذه الإضافة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن تعزيز الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة.

ووجه رئيس الهيئة بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة، التي ستتضمن الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات. وسيتم تشغيل المنطقة فعلياً فور اعتماد هذه الخرائط، ما يعزز من كفاءة القناة ويزيد من مرونتها في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية لتشجيع التجارة والعلاقات البينية الاستثمارية.

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