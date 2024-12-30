ملخص أحداث الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف 2024.. سيران تكتشف خيانة فريد

يبحث العديد من الجمهور عن الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف، بعد أحداث الحلقة المشوقة وتصديرها التريند، واستماع المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي لنجاحه من خلال الـ 3 مواسم، تدور الاحداث حول إطار من الرومانسية الجذابة للمشاهدين، ومن خلال موقع الموجز سوف نرصد لكم أحداث الحلقة 90.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف

يعرض الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف على قناة star tv التركية أسبوعيا كل جمعه الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا.

بينما يعرض مسلسل طائر الرفراف على قناة Mbc4 أسبوعيا كل سبت في تمام الساعة 10 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية.

ويعرض أيضا عبر منصات مجانية بدون إعلانات مثل منصة موقع عشق.

أحداث الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف.. سيران تكتشف خيانة فريد

أحداث الحلقة 90 مسلسل طائر الرفراف

شاهدت الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف، اكتشاف سيران خيانة فريد زوجها مرة اخري والصدمة الكبرى هو خيانته مع شقيقتها سونا، وهذا الذي جعلها تدخل في صدمه نفسية كبير، هذه الحلقة زادت حماس الجمهور لمعرفة تطور الاحداث وانتظار موعد عرض الحلقة المقبلة علي القنوات.

أحداث الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف.. سيران تكتشف خيانة فريد

أبطال مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث

يشارك في بطولة مسلسل طائر الرفراف نخبة من النجوم الأتراك وهم ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي، بيريل بوزام، شيتين تيكندور، إمري التوغ، وغيرهم من النجوم .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

تستطيع مشاهدة مسلسل طائر الرفراف من خلال تردد القناة الناقلة للمسلسل وهي كالآتي

تردد قناة Mbc4

هو: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث الحلقة 90 من مسلسل طائر الرفراف.. سيران تكتشف خيانة فريد

تردد قناة Star TV على القمر الصناعي

التردد: 10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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