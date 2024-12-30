بعد إصابة نتنياهو.. هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟

اشتعلت الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائـ ـيل بالحديث عن المرض الخبيث الذي يعاني منه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، وفرص النجاة منه.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة نتانياهو بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، وخضع علي أثره لـ عملية جراحية لاستئصاله والسؤال الآن هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟

تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد إصابته بـ سرطان البروستاتا

وينشر " الموجز " خلال التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لـ نتانياهو وفرص شفاءه من سرطان البروستاتا، وتعليق علي إصابته بـ المرض الخبيث.

نتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي آخر تطورات الحالة الصحية لـ نتانياهو، مؤكدًا أنه في حالة جيدة ووعي تام بعد عملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

نتانياهو يجري عملية لاستئصال البروستاتا

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت عن أن نتانياهو أجري عملية جراحية في البروستاتا تحت التخدير الكامل، ومن المتوقع أن يبقى على إثرها في المستشفى لعدة أيام.

وأصدر مكتب نتانياهو ، بيانًا أمس، جاء فيه أنه منذ اكتشاف عدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا، تلقى رئيس الوزراء الإسرائــ ـيلي لعدة أيام علاجًا بالمضادات الحيوية أدى إلى استئصال العدوى.

أول تعليق لـ نتنياهو علي إصابته بسرطان البروستاتا

وعلق نتانياهو علي إصابته بسرطان البروستاتا في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "شكرًا لكل من أرسل لي أمنياته بالشفاء العاجل".

الجدير بالذكر أن وزير العدل الإسرائـ ـيلي ياريف ليفين تولي مؤقتًا منصب رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بالنيابة خلال العملية، ويتولى وزير الدفاع يسرائيل كاتس مسؤولية عقد مجلس الوزراء.

كما تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع ومن غير المتوقع أن يسافر نتانياهو لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب إفادة محاميه، فمن المتوقع أن يبقى نتانياهو في المستشفى بضعة أيام، كما ألغيت الجلسات الثلاث التي عقدت هذا الأسبوع لمحاكمته.

تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب خضوعه لعملية جراحية اليوم

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة قبلت طلب نتانياهو بتأجيل جلسات الاستماع في محاكمته هذا الأسبوع بسبب خضوعه لعملية جراحية.

نتنياهو

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شهادة نتانياهو في قضايا الآلاف اليوم الاثنين ستؤجل، ولكن في ضوء احتياجات التعافي من الإجراء والدخول إلى المستشفى قد لا يدلي نتانياهو بشهادته طوال الأسبوع.

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