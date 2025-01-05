الكركديه لعلاج الضغط.. الفوائد وطريقة التناول المثلى

يُعد الكركديه خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بفضل فوائده الصحية ونكهته المميزة وسهولة تحضيره.

وفي السطور القادمة يرصد لكم موقع "الموجز" فوائد الكركديه لمرضي الضغط ، وأفضل الطرق لتناوله .

ويُعتبر مشروب الكركديه الساخن واحدًا من أكثر المشروبات استهلاكًا في العديد من الدول حول العالم نظرًا لقيمته الغذائية العالية. فما هي الفوائد الرئيسية لهذا المشروب لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

فوائد الكركديه الساخن لمرضى ارتفاع ضغط الدم

صرّح الدكتور ناجي، استشاري التغذية العلاجية، بأن شرب منقوع الكركديه، سواء كان ساخنًا أو باردًا، يساعد على خفض ضغط الدم من خلال عمله كمدر طبيعي للبول. وأوضح أن هذا التأثير مفيد ولكنه لا يُعد بديلاً عن العلاج الطبي، بل يُعتبر مكملًا للعلاج الموصوف من قِبل الأطباء.

فوائد شرب الكركديه

الفوائد الإضافية لتناول الكركديه :

تبريد وترطيب الجسم

تناول الكركديه البارد في فصل الصيف يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يمنح شعورًا بالانتعاش ويقلل من الإجهاد الناتج عن الحرارة المفرطة.

توفير الدفء في الشتاء

أما في فصل الشتاء، فإن شاي الكركديه الساخن يُعد خيارًا ممتازًا للحفاظ على الدفء ومواجهة برودة الطقس.

تعزيز صحة المناعة

بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يساعد الكركديه في تعزيز جهاز المناعة، مما يمكّن الجسم من مقاومة الأمراض والعدوى بشكل أفضل.

تنظيم مستويات الأملاح والمياه

يعمل الكركديه كمدر طبيعي للبول، مما يساهم في التخلص من السوائل الزائدة وتقليل تراكم الأملاح، وبالتالي تحسين صحة الكلى والجهاز البولي.

فوائد شرب الكركديه

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أشار الدكتور ناجي إلى أن الكركديه غني بالمعادن والفيتامينات التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح الجسم الطاقة اللازمة ويحسن وظائفه الحيوية بشكل عام.

تحسين صحة الكبد

يدعم الكركديه صحة الكبد من خلال تحفيز الإنزيمات المسؤولة عن التخلص من السموم وتقليل خطر تلف خلايا الكبد، مما يعزز أدائه بشكل عام.

يُعتبر منقوع الكركديه خيارًا صحيًا مليئًا بالفوائد المتنوعة، خصوصًا عند تناوله بانتظام كجزء من نمط حياة صحي. وعلى الرغم من فوائده التي تشمل المساعدة في خفض ضغط الدم، من الضروري الالتزام بالعلاجات الطبية الموصوفة لضمان استقرار الحالة الصحية.

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