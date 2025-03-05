يبحث عدد كبير من الموظفين بالقطاع الحكومي، عن جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الإعلان عن زيادة المرتبات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة، برفع الحد الأدنى للاجور، ليصل إلى 7000 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، ويعرض الموجز جدول زيادة الحد الأدنى للاجور للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.

تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر بدء تطبيق زيادات المرتبات الجديدة في يوليو المقبل 2025.

الحد الادنى للاجور

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه

- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه

- الدرجة الثانية من 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.

- الدرجة الرابعة من 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه

- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

اقرأ أيضاً: موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. قرار خاص من الحكومة المصرية

رسميا .. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين