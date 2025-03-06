تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2025

تزايد البحث، عن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، بعد إعلان البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان.

و يعرض الموجز تفاصيل مواعيد عمل البنوك اليوم، وأيضًا مواعيد غلق البنك الأهلي المصري أمام الجمهور. وتفاصيل موعد عمل البنك الأهلي وبنك مصر في شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، العمل اليوم وفقا للمواعيد الجديدة لـ شهر رمضان المبارك.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

وتكون عدد ساعات العمل للموظفين خلال شهر رمضان المبارك 5 ساعات، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك فى رمضان

مواعيد بنك مصر في رمضان

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن مواعيد عمل كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي والسوق المصرية خلال شهر رمضان لعام 2025، حتى تكون متناسبة مع متطلبات واحتياجات العملاء ممن يترددوا على فروع البنوك.

وتكون عدد ساعات العمل لاستقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك 4 ساعات، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

انتشار فروعه بنك مصر على كافة أنحاء الجمهورية

كما يحرص بنك مصر، على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي في إطار الشمول المالي، لذلك يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، فقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024.

بالإضافة إلى تواجده عالمياً ، ومن خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا ، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين كوانزو ، وروسيا موسكو ، وكوريا الجنوبية سول ، وإيطاليا ميلانو ، وكينيا نيروبي.

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