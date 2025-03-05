الآن الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية 2025.. الخطوات ورابط مباشر

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات بسيطة عن الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية، في خطوة تسهم في توفير الوقت وضمان تسديد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

وخلال التالي، يقدم الموجز، طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية، بالإضافة إلي مراكز خدمة العملاء الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية، ودفع فاتورة المياه إلكترونيًا 2025.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

الضغط على خيار "خدماتنا"

ثم اختيار "احسب فاتورتك بنفسك".

قم بتحديد المحافظة والمنطقة.

ثم اختيار نوع النشاط سواء كان سكني أو تجاري.

إدخال القراءة الحالية والسابقة للمتر.

تحديد حالة الصرف إذا كانت الخدمة مشمولة أم لا.

الضغط على "عرض الفاتورة" للمبلغ المستحق.

الاستعلام عن فاتورة المياه باستخدام رقم العداد

يمكن استخدام رقم العداد الموجود على فاتورة المياه وتتم هذه الخطوات على النحو التالي:

زيارة الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنــــــا.

إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة والضغط على "بحث".

ستظهر بعد ذلك تفاصيل الفاتورة الحالية بما في ذلك المبلغ المستحق وتفاصيل الاستهلاك.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

مراكز خدمة العملاء الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

وفي هذا السياق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في وقت سابق، عن إنشاء مراكز لخدمة العملاء لتسهيل التواصل مع الشركة والاستفسار عن الفواتير، حيث يمكن زيارة المراكز التالية:

مركز خدمة شرق المنصورة

العنوان: شارع الجيس، بجوار حي شرق، رقم الهاتف: 2375660.

مركز خدمة غرب المنصورة

العنوان: شارع الجلاء، رقم الهاتف: 2357871.

دفع فاتورة المياه إلكترونيًا 2025

لتسهيل الدفع، توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خيارات إلكترونية ميسرة لسداد فاتورة المياه بالدقهلية:

زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــــــا

الدخول إلى "خدماتنا" واختيار "دفع الفواتير".

تحديد الشركة المسؤولة عن المنطقة

ثم إدخال كود الدفع الإلكتروني.

ملء البيانات المطلوبة بدقة

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

إدخال معلومات البطاقة لإتمام عملية الدفع بنجاح.

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