كم سعر اشتراك شاهد في رمضان 2025؟ التفاصيل والباقات المتاحة

مع اقتراب شهر رمضان 2025، تقدم منصة Shahid VIP باقات اشتراك متنوعة تتيح للمستخدمين متابعة أحدث المسلسلات والبرامج الرمضانية بجودة عالية وبدون إعلانات. توفر المنصة خطط اشتراك مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، سواء للمشاهدة الفردية أو العائلية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أسعار اشتراك شاهد في رمضان 2025

تقدم المنصة عدة باقات تتناسب مع تفضيلات المشاهدين، وهي:Shahid VIP موبايل: مشاهدة المحتوى على جهاز واحد، مع الوصول إلى الأعمال الحصرية والأصلية بدون إعلانات.

Shahid VIP: توفر كل مزايا الباقة السابقة، مع إمكانية المشاهدة على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

VIP رياضة: تتيح متابعة المحتوى الرياضي الحصري، بالإضافة إلى كافة مميزات Shahid VIP.

كم يبلغ سعر اشتراك شاهد في رمضان

يبدأ سعر الاشتراك الشهري من 4.99 دولار أمريكي (حوالي 155 جنيهًا مصريًا)، إلا أن الأسعار قد تختلف حسب الدولة والضرائب المحلية. كما توفر المنصة اشتراكات سنوية بأسعار مخفضة، مما يتيح توفيرًا أكبر عند الدفع المسبق.

عروض وخصومات شاهد في رمضان 2025

تقدم Shahid VIP خصومات تصل إلى 50% على الاشتراكات السنوية للمستخدمين الجدد والعائدين خلال شهر رمضان، مما يجعلها فرصة مثالية للاستمتاع بالمحتوى الحصري بأسعار مخفضة. كما تتعاون المنصة مع بعض شركات الاتصالات، مثل ڤودافون مصر، لتقديم عروض خاصة تشمل اشتراكًا مجانيًا لفترة محددة عند استخدام باقات معينة.

طريقة الاشتراك في شاهد VIP

للاستمتاع بالمحتوى المميز خلال رمضان، يمكنك الاشتراك عبر الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمنصة شاهد أو تحميل التطبيق.

2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

3. اختيار الباقة المناسبة لك.

4. إتمام عملية الدفع والاستمتاع بتجربة مشاهدة بدون إعلانات.

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