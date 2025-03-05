سعر سهم طلعت مصطفى اليوم يشهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.36%

شهد سعر سهم طلعت مصطفى اليوم انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات البورصة، حيث أغلق عند 52.88 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.36% ما يعادل 0.19 جنيهًا مقارنة بجلسة التداول السابقة.

ونرضد لكم التفاصيل عبر الموجز تفاصيل تحركات سعر سهم طلعت مصطفى اليوم عبر السطور التالية.

تحركات سعر سهم طلعت مصطفى اليوم

افتتح السهم التداول عند مستوى 53.25 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى يومي عند 52.50 جنيهًا.

يتراوح أداء السهم خلال الـ52 أسبوعًا الماضية بين 47.40 جنيهًا كحد أدنى و82.80 جنيهًا كحد أقصى.

التوصيات الحالية تشير إلى أن السهم في منطقة متعادلة، حيث ينصح المحللون بالاحتفاظ به في الوقت الحالي.

أداء السهم وتوقعات السوق

وفقًا للتقييمات المالية، يرى المحللون أن السعر المستهدف لسهم طلعت مصطفى يصل إلى 96.53 جنيهًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 82.54% عن السعر الحالي. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في سعر سهم طلعت مصطفى اليوم، لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن أداء المجموعة على المدى الطويل، خاصة مع امتلاكها سيولة نقدية قوية مقارنة بالتزاماتها المالية.

مستقبل سهم طلعت مصطفى في السوق المصري

يعد سعر سهم طلعت مصطفى اليوم مؤشرًا مهمًا لأداء القطاع العقاري في مصر، خاصة أن المجموعة تُعد من أبرز المطورين العقاريين في البلاد. ومع استمرار المشاريع التنموية الكبرى، يترقب المستثمرون مزيدًا من الاستقرار والتحسن في أداء السهم خلال الأشهر المقبلة.

أداء السهم وفرص الاستثمار

أصدرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية تقريرًا بحثيًا قدرت فيه القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند متوسط 91.4 جنيه، ما يعكس نسبة ارتفاع محتملة تصل إلى 78.2% خلال عام 2025.

أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى تعاملات البورصة اليوم عند 53.61 جنيه، وهو ما يعني أن السهم يُتداول بأقل من قيمته العادلة بنسبة 41.3%، مما يشكل فرصة استثمارية جاذبة وفقًا لتحليل "مباشر".

أسباب التقييم المرتفع

أرجعت شركة مباشر هذا التقييم إلى العوامل التالية:

الإيرادات المحققة من مبيعات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

تدفقات دخل قطاع الضيافة، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

أداء مالي قوي ونمو في الأرباح

كشف التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت قفزة في ربحية السهم الأساسي بنسبة 220.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.68 جنيه للسهم خلال عام 2024، نتيجة ارتفاع صافي الربح بنسبة 223.6% ليبلغ 10.7 مليار جنيه خلال العام نفسه.

ويعكس هذا الأداء القوي ارتفاع هامش صافي الربح إلى 25.1% خلال 2024 مقارنة بـ 11.7% في 2023، مدفوعًا بزيادة الإيرادات بنسبة 50.1% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار جنيه. كما سجلت الشركة ارتفاعًا في ربحية السهم المعدل بنسبة 223.9% ليصل إلى 5.2 جنيه خلال 2024.

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