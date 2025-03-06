هل يمكن تغيير مواعيد الحج؟.. عالم أزهري يرد

هل يمكن تغيير مواعيد الحج، حالة كبيرة من الجدل آثارها بعض الأشخاص بعد فتواهم بإمكانية تغيير موعد موسم الحج، الفتوى لقت رفضًا كبيرًا من قبل الأشخاص العاديين وكذلك علماء الأزهر.

هل يمكن تغيير مواعيد الحج، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أفتى به الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف في هذه المسألة.

الحج

هل يجوز تغيير موعد الحج؟

هل يمكن تغيير مواعيد الحج، وفي البداية استنكر الدكتور أسامة قابيل، التصريحات التي أدلى بها شخص يدعى انتماءه لـ الأزهر الشريف، حول إمكانية أداء الحج خارج أيام ذي الحجة.

وأكد العالم الأزهري أن هذه الآراء غير صحيحة شرعًا، مشيرًا إلى ما قاله هؤلاء وما استندوا إليه أمر يخالف لما استقر عليه إجماع الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

أزهري: تغيير موعد الحج اجتهاد فاسد

وأكد العالم الأزهري بأن ما قاله وما أفتى به هذا الشخص من الإجتهاد ولكنه اجتهاد فاسد ولا يستند إلى أي دليل شرعي معتبر".

عالم أزهري الحج له وقت محدد ولا يجوز تجاوزه

وأكد الدكتور أسامة قابيل على أن فريضة الحج لها وقت محدد ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الحج يقع في شهر ذي الحجة وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجميعن من بعده.

وردًا على ما قاله الآخر حول إمكانية تغيير موعد الحج بأنه لا يشترط أو لا يجب أن يكون الحج في ذي الحجة فقط، قال: هذا طرح باطل يسعى من خلاله إلى إثارة الجدل والظهور الإعلامي على حساب ثوابت الدين".

واستكمل العالم الأزهري: من المثير للسخرية أن يأتي شخص يدّعي العلم ليشكك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، تمامًا كما فعل ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد طلبًا للفت الانتباه، فالعلم الشرعي لا يكون بإطلاق تصريحات مخالفة للنصوص الصريحة، بل بالرجوع إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء".

وردًا على مزاعم الأخير حول استناده إلى قوله تعالى في القرآن الكريم:" الحج أشهر معلومات" اقال لدكتور قابيل أن قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ لا يعني أن الحج يمكن أداؤه في أي وقت من هذه الأشهر، بل المقصود أن أعمال الحج تبدأ من شوال بالإحرام والتهيؤ له، لكنه لا يتم إلا في أيامه المحددة في ذي الحجة، وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء.

وشدد على أن موعد الحج هو نفس الموعد الذي علَّمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتغير ولا يتبدل، فقد حجَّ النبي صلوات الله عليه في العام العاشر من الهجرة.

وأوضح العالم الأزهري أن الحج عرفة وأن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا"، ومنذ ذلك الحين، والمسلمون يحجون في نفس الأيام التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعًا لسنته واقتداءً بهديه، دون تغيير أو تبديل".

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وفي نهاية حديثه قال: "أنصح من لا يملك أدوات الاجتهاد أن يلزم الصمت، فالدين ليس مجالًا للآراء الشخصية، خاصة إذا كانت مخالفة لما هو ثابت بنصوص واضحة وإجماع الأمة".

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