وزارة التعليم تعلن عن تدريب معلمي اللغة العربية لتنفيذ برنامج تنمية القراءة والكتابة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي موجه لمعلمي اللغة العربية، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

البرنامج سيعقد بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في الفترة من 8 مارس إلى 12 مارس 2025.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل

تفاصيل التدريب

سيستمر التدريب لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم السبت 8 مارس، وحتى الأربعاء 12 مارس.

وسيتم تنظيم الدورات التدريبية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب والتطوير المهني للمعلمين.

وسيتاح للمشاركين الوصول إلى محتوى التدريب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

المناطق المستهدفة في التدريب

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التدريب سيشمل معلمي اللغة العربية في عدد من المحافظات المصرية، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، القليوبية، أسيوط، سوهاج، وأسوان.

ويسعى هذا التدريب إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وذلك عبر تدريب المعلمين على طرق وأساليب تدريس حديثة وفعالة.

تفعيل البريد الموحد للمشاركة في التدريب

كما أكدت الوزارة على أهمية تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين في المدارس المستهدفة. حيث يجب على المعلمين الذين لم يقوموا بتفعيل بريدهم الموحد، القيام بذلك عبر الرقم القومي للمعلم وكود المعلم، ثم التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي التدريب. هذا الإجراء ضروري لضمان مشاركة جميع المعلمين في البرنامج التدريبي.

أهمية البرنامج التدريبي

يعتبر هذا التدريب خطوة هامة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم الأساسي في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي للمعلمين، مما يساهم في تحسين مستوى تحصيل الطلاب في هذه المواد الأساسية.

توجيه تحذير للمديرين:

وطالبت الوزارة من مدير إدارة التعليم الابتدائي ومديري المدارس المستهدفة بضرورة التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الموحد لجميع المعلمين، والإشارة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لهذا التدريب.

كما أكدت الوزارة أن الموضوع يعتبر "هاماً وعاجلاً"، ويجب على المديرين تحمل المسؤولية الشخصية في ضمان مشاركة المعلمين في الدورة التدريبية.

ويسعى هذا البرنامج إلى تحسين جودة التعليم في المدارس الابتدائية، عبر تمكين المعلمين من استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تؤثر بشكل إيجابي على تلاميذ الصفوف الابتدائية، مما يعزز من قدراتهم اللغوية ويشجع على تنمية مهارات القراءة والكتابة.

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