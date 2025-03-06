تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر.. وزارة التربية والتعليم توضح

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية، يوم الأحد 9 مارس 2025، لتسليط الضوء على مخاطر التنمر، باعتباره سلوكًا ضارًا يهدد الأفراد والمجتمع، ويصنف كجريمة يعاقب عليها القانون.

وزارة التربية والتعليم تخصص فقرة في الإذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاستمرار في مناقشة هذه القضية بشكل دوري داخل المدارس، سواء من خلال الإذاعة المدرسية أو الأنشطة التربوية المختلفة.

دور الأخصائيين في التوعية الأسرية

يقدم موقع الموجز متابعة لجهود وزارة التربية والتعليم في مكافحة التنمر، حيث شددت على أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تنظيم ندوات توعوية لأولياء الأمور، لتعريفهم بمخاطر التنمر، وآثاره السلبية على الأطفال والمجتمع.

وتسعى هذه الندوات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة، واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة.

التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إلى جانب الجهود الميدانية، أكدت الوزارة على ضرورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مخاطر التنمر، والتأكيد على العواقب القانونية المترتبة عليه.

وتستهدف الحملات الإعلامية لوزارة التربية والتعليم الوصول إلى فئات أوسع من المجتمع، لضمان ترسيخ ثقافة الاحترام والتسامح ونبذ العنف.

التنمر تحت المجهر.. خطوة نحو بيئة آمنة

تأتي هذه التوجيهات ضمن إطار خطة شاملة لمواجهة التنمر، سواء داخل المدارس أو في المجتمع بشكل عام، بهدف خلق بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز القيم الإيجابية التي تقوم على الاحترام المتبادل والتسامح.

تعزيز القيم الأخلاقية في المدارس

تحرص وزارة التربية والتعليم على إدماج مفاهيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لمكافحة التنمر.

ومن خلال الأنشطة التفاعلية، وورش العمل داخل الفصول، يتم توعية الطلاب بخطورة التنمر، وتأثيره النفسي والاجتماعي على زملائهم، مع تعزيز ثقافة التقبل والتعاون بين الطلاب، مما يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة تعزز النمو السليم للأطفال.

دور المجتمع في التصدي للتنمر

لا تقتصر جهود مواجهة التنمر على المدارس فقط، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، فالأسرة لها دور أساسي في تربية الأبناء على احترام الآخرين وتقدير مشاعرهم، كما أن المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني يمكنها المساهمة في نشر الوعي حول هذه الظاهرة.

وتأتي هذه الجهود الجماعية تأكيدًا على أهمية التصدي للتنمر باعتباره مسؤولية مشتركة، تحتاج إلى تكاتف الجميع لبناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا.

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