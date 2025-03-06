تأجيل الامتحانات الشهرية الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.. الأزهر يوضح

الأزهر الشريف يقرر تأجيل الامتحانات الشهرية الأزهرية.. بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر الأزهر الشريف تأجيل الامتحانات الشهرية الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعقب إجازة عيد الفطر.

ويأتي قرار تأجيل الامتحانات الشهرية الأزهرية في إطار مراعاة الظروف الخاصة بشهر رمضان المبارك والحرص على تنظيم العملية التعليمية بطريقة تراعي مصلحة الطلاب.

الموجز يكشف كواليس قرار الأزهر الشريف تأجيل الامتحانات الشهرية الأزهرية عبر التقرير التالي:

الأزهر الشريف يقرر تأجيل الامتحانات الشهرية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات شهري فبراير ومارس للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستكون في 6 أبريل المقبل، وهو الموعد الذي تم تحديده بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وبهذا القرار، تتيح إدارة المعاهد الأزهرية الفرصة للطلاب للاستعداد بشكل أفضل لهذه الامتحانات بعد انقضاء الشهر الفضيل.

تفاصيل الامتحانات الشهرية الأزهرية للمرحلة الابتدائية

حددت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي مواعيد امتحانات الصفوف الابتدائية (الثالث، الرابع، الخامس، السادس) لتكون في 6 أبريل المقبل، على أن تشمل امتحانات شهري فبراير ومارس معًا. ويأتي ذلك حرصًا على تجنب تعطيل سير العملية الدراسية في تلك المراحل المهمة.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد حددت الإدارة العامة للتعليم الإعدادي أن امتحانات الصف الأول الإعدادي ستبدأ في نفس الموعد، أي يوم الأحد 6 أبريل، وستكون أيضًا مع امتحانات شهري فبراير ومارس.

ضمان سير العملية التعليمية بانتظام

أكدت الإدارة المركزية لشئون التعليم على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للامتحانات، حيث سيتم تخصيص فترة دراسية واحدة لكل مادة من المواد المقررة. كما أوضحت الإدارة أن اليوم الدراسي سيستمر وفقًا للجدول المعتمد دون أي تعطيل لعملية الدراسة.

تفاصيل الامتحانات وكيفية إعداد الأسئلة

كما أعلنت الإدارة أن الامتحانات ستشمل المواد التي تم تدريسها خلال الشهر أو الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة في صعوبتها.

وأضافت الإدارة أنه سيتم وضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ثم مراجعتها من قبل مشرف المادة، على أن يتم اعتمادها من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع قبل توزيعها على الطلاب.

المواد غير المضافة للمجموع

أما بالنسبة للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، فقد أكدت الإدارة المركزية لشئون التعليم أنه سيتم تطبيق نفس النظام المعمول به في الفصل الدراسي الأول، حيث يتم وضع الأسئلة من قبل المعلمين وفقًا لما تم تدريسه.

يعد هذا القرار من الأزهر الشريف خطوة هامة لضمان تنظيم الامتحانات بالشكل الأمثل في ظل الظروف الخاصة بشهر رمضان، كما يتيح للطلاب فرصة الاستعداد الجيد للمراحل الامتحانية القادمة بعد عطلة عيد الفطر.

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