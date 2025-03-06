مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 الترم الثاني

أعلن الأزهر الشريف مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 للعاملين في مختلف القطاعات وذلك في إطار حرصه على تحقيق التوازن بين العمل والعبادة خلال الشهر الفضيل حيث يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل مرنة تتيح للموظفين أداء واجباتهم الدينية دون التأثير على سير العمل داخل مؤسسات الأزهر الشريف.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بالكامل لمعرفة مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 لمعرفة الجدول الرسمي وفقًل لما حدده الأزهر الشريف.

مواعيد الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025

حدد الأزهر الشريف مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 حيث تبدأ ساعات العمل للعاملين في القطاعات الإدارية والفنية على النحو التالي:

تبدأ مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 للموظفين الإداريين في الساعة 9:00 صباحًا وينتهي عند الساعة 2:00 ظهرًا، بينما يبدأ دوام الفنيين والعمال من الساعة 8:30 صباحًا وينتهي في الساعة 2:00 ظهرًا.

يأتي هذا التعديل في المواعيد بهدف التخفيف على العاملين خلال فترة الصيام، مع ضمان استمرار العمل بكفاءة في مختلف الإدارات التابعة للأزهر.

استمرار العمل بالمعاهد الأزهرية

أكد الأزهر الشريف أن القرار لا يشمل المعاهد الأزهرية، حيث ستظل مواعيد الدراسة في رمضان بالأزهر 2025 كما هي دون أي تغيير، حيث سيبدأ اليوم الدراسي في المعاهد عند الساعة 7:30 صباحًا، ويستمر وفقًا للجدول الزمني المعتاد، مع بداية اليوم بطابور الصباح كما هو مقرر.

مواعيد الدراسة في رمضان

موعد امتحانات الترم الثاني بالأزهر

من المقرر أن تبدأت امتحانات الترم الثاني بالأزهر 2025 يوم الثلاثاء 22 أبريل كما ستعفد امتحانات الدور الثاني 20 يوليو من العام الحالي، وفقًا للخريطة الرسمية التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية.

تهنئة بمناسبة شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان، وجه الأزهر الشريف تهنئة رسمية لجميع العاملين في مختلف القطاعات، متمنيًا لهم شهرًا مباركًا مليئًا بالخيرات والبركات، كما دعا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالسلام والرخاء، وأن يكون شهرًا يعم فيه الخير والتقوى.

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