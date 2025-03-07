وفاة معلمة في سوهاج تثير صدمة على السوشيال ميديا بعد منشور غامض

في حادثة مأساوية أثارت حالة من الحزن والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، توفيت المعلمة شيماء السيد في محافظة سوهاج بعد ساعات من نشرها منشورًا غامضًا على حسابها الشخصي.

المنشور الذي كتبت فيه: "مش قادرة أحدد أنا بموت ولا دا الأكل كابس على نفسي"، أثار تساؤلات عديدة بين أصدقائها ومتابعيها حول سبب الوفاة المفاجئ.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول الحادثة.

منشور غامض قبل الوفاة

قبل وفاتها بساعات، كتبت المعلمة شيماء السيد، التي تعمل في إحدى مدارس سوهاج، منشورًا على موقع "فيس بوك" عبّرت فيه عن شعورها بضيق في التنفس، حيث قالت: "مش قادرة أحدد أنا بموت ولا دا الأكل كابس على نفسي".

ولم يمض وقت طويل على نشر المنشور حتى فارقت الحياة، مما فجر موجة من الحزن والصدمة بين متابعيها.

ردود فعل صادمة من أصدقاء وزملاء المعلمة

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مكان للتعازي والذكريات المؤثرة، حيث كتب أصدقاؤها وزملاؤها كلمات مواساة ودعوات لها بالرحمة والمغفرة.

قالت إحدى جاراتها: "بنت جرجا، بنت بلدي، وكانت جارتنا.

نعم الجيران ونعم الأهل ونعم الأدب والأخلاق.

كان فرحها بعد رمضان في العيد... إن شاء الله عروسة في الجنة.

ربنا يصبر أهلها على فراقها".

وأضاف آخر: "ربنا يرحمك ويغفر لك وينوّر قبرك ويسكنك الفردوس الأعلى مع أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم".

ارتباط الوفاة بأعراض الذبحة الصدرية

من المحتمل أن تكون المعلمة شيماء قد تعرضت لأعراض الذبحة الصدرية، والتي تتضمن الشعور بالتعب المفاجئ، ألم في البطن، غثيان المعدة، صعوبة التنفس، وكذلك خفقان القلب.

هذه الأعراض تتشابه مع ما ذكرته في منشورها الأخير، مما يثير احتمال تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وفاة معلمة ثانية في سوهاج

تعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة، حيث شهدت المحافظة وفاة معلمة أخرى في مايو الماضي، وهي المعلمة داليا خلف يوسف، التي فارقت الحياة أثناء عملها في متابعة سير الامتحانات في إحدى المدارس الفنية، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تمثل هذه الحوادث المؤلمة تذكيرًا بضرورة الانتباه إلى صحة الإنسان والتفاعل مع الأعراض الصحية بجدية.

ويبقى الأمل في أن يستمر الناس في تذكر المعلمات اللاتي قدمن حياتهن في خدمة التعليم، مع الدعاء لهن بالرحمة والمغفرة.

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