3 ملفات هامة تسيطر علي مباحثات وزير الخارجية ونظيره التركي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً هامًا مع هـاكـان فيـدان وزير الخارجية التركي، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره التركي خلال اللقاء الذي تم عقده بين الطرفين، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره التركي

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما ثمَّن زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع الاحتفال بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.

وزير الخارجية

وزير الخارجية ونظيره التركي يناقشان آخر المستجدات في قطاع غـ ـزة

كما بحث وزير الخارجية مع نظيره التركي آخر المستجدات في قطاع غـ ـزة، حيث استعرض وزير الخارجية مخرجات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة يوم 4 مارس الماضي، وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الخطة العربية لعملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غـ ـزة وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.

وزير الخارجية التركي يشيد بـ خطة إعادة الإعمار المصرية

وفي السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية التركي بمخرجات القمة العربية، وخاصة خطة إعادة الإعمار المصرية، كما تم مناقشة سبل التحرك العربي - الإسلامي في إطار منظمة التعاون الإسلامي للترويج للخطة ومخرجات قمة القاهرة وحشد الدعم السياسي والمادي لها.

وزير الخارجية يتابع مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في سوريا

كما شهد لقاء وزير الخارجية ونظي ره التركي تبادلا للرؤى بالنسبة للتطورات الميدانية والأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تم التأكيد على دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها، وأهمية مكافحة كافة أشكال العنـ ـف، وضرورة إدارة عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري، وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا.

توقيع 17 اتفاقية جديدة بين مصر وتركيا

الجدير بالذكر أنه تم أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة، في سبتمبر الماضي، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر، توقيع 17 اتفاقية جديدة بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون بين البلدين في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوترات بينهما.

أهم المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتركيا

وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وتضمنت الاتفاقيات ما يلي، مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.

أردوغان والسيسي

كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

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