حسن الرداد يفجر مفاجأه بشأن حمل زوجته إيمي سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد عن رأيه في الحسد ، وذلك خلال برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويرصد اليكم موقع الموجز تصريحات حسن الرداد.



وقال حسن الرداد :" أنا مؤمن بالحسد ولكن مش بعمل اي حاجة تحصينات للحماية من الحسد ، واي واحدة حامل تخبي انها حامل طالما مفيش داعي انها تقول ".

تابع :" إيمي حامل وسبق وان اعلنت وهي في الشهر الرابع حاليا



ويعرض برنامج "حبر سري"، للاعلامية أسما إبراهيم لأول مره على قناة سي بي سي بالأضافة إلى "القاهرة والناس".

وكانت قد طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.

وفي سياق متصل يعرض لحسن الرداد حاليا مسلسل عقبال عندكوا بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون طوال الحلقات، وهم علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، إسماعيل فرغلي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي.

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