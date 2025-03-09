موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا.. بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم

موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا.. يترقب عشاق الدراما الكوميدية عرض الحلقة الثامنة من المسلسل الذي يجمع النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في ثنائية ينتظرها الجمهور بشغف، وذلك ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

ولهذا يريدون معرفة موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا، الذي يُعرض حصريًا عبر مجموعة من القنوات الفضائية المصرية، إلى جانب توفره على منصة Watch It، ما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة الأحداث في أوقات متعددة تناسب الجميع.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية حول موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا.

موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا

مواعيد عرض مسلسل عقبال عندكوا والإعادة على القنوات المختلفة

لضمان مشاهدة ممتعة ومتاحة لجميع المتابعين، سيتم عرض مسلسل عقبال عندكوا في عدة مواعيد على قنوات CBC وON المختلفة، مع توفير أكثر من إعادة على مدار اليوم، حتى لا يفوت المشاهدون أي حلقة من الأحداث الشيقة.

قناة CBC العرض الأول: 8:30 مساءً الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا الإعادة الثانية: 11 صباحًا قناة CBC دراما العرض الأول: 10:30 مساءً الإعادة الأولى: 2:45 صباحًا الإعادة الثانية: 7:30 صباحًا قناة ON العرض الأول: 12:15 صباحًا الإعادة: 8 صباحًا قناة ON دراما العرض الأول: 6:00 مساءً الإعادة الأولى: 4:30 صباحًا الإعادة الثانية: 1:30 مساءً

بجانب عرضه على التلفزيون، سيكون المسلسل متاحًا أيضًا عبر منصة Watch It، مما يتيح للجمهور فرصة المشاهدة في أي وقت ومن أي مكان، سواء عبر الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يأتي في إطار كوميدي فانتازي غير تقليدي، حيث تدور الأحداث حول فتاة شابة تعيش في كوكب بعيد، لكنها تقع في حب شاب من نفس الكوكب، إلا أن والدها يعارض زواجهما بشدة. نتيجة لذلك، تقرر الفتاة الهروب مع حبيبها إلى كوكب الأرض، لتبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة.

على مدار الحلقات، يواجه الثنائي العديد من التحديات أثناء اندماجهما في الحياة على الأرض، حيث يتعاملان مع ثقافات وسلوكيات البشر المختلفة، ويقابلان نماذج متنوعة من الأزواج والعلاقات الإنسانية، وهو ما يخلق مواقف طريفة ودرامية في الوقت ذاته.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

يضم المسلسل نخبة من النجوم، إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد، الذين يعودان مجددًا للعمل سويًا بعد غياب دام 7 سنوات منذ آخر ظهور لهما معًا في الدراما بمسلسل "عزمي وأشجان".

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