آخر موعد لـ فتح حساب في البنوك بدون رسوم.. وخطوات التقديم

أوقفت البنوك الرسوم الإدارية والحد الأدنى لفتح الحساب بداية للعملاء الجدد من الأحد الماضي حتى نهاية مارس الحالي خلال مشاركتها في فعالية البنك المركزي لليوم العالمي للمرأة بمبادرة الشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مجانا لكل مواطن، ويعرض الموجز آخر موعد لـفتح حساب في البنوك بدون رسوم ، وخطوات التقديم.

فتح حساب البنوك بدون رسوم

خارج فعاليات البنك المركزي للشمول المالي تقر البنوك رسوما إدارية على فتح الحسابات تصل إلى نحو 200 جنيها شاملة الرسوم الإدارية للحسابات وإصدار بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب.

كما تلزم البنوك خارج فعاليات الشمول المالي العملاء بوجود حد أدنى عند فتح الحساب وفق نوع الحساب وسياسة كل بنك ، ويتراوح الحد الأدنى لفتح الحساب بين ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه حسب سياسة كل بنك ونوع الحساب.

خطوات فتح حساب مجاناً

خطوات فتح حساب توفير بالبنوك مجانا خلال فعالية الشمول المالى : التوجه لأقرب فرع بنك لفتح الحساب.

الأوراق: تقديم صورة البطاقة الشخصية والتوقيع على عقد فتح الحساب.

المصروفات الإدارية: لا يوجد خلال فعاليات الشمول المالي.

الحد الأدنى لفتح الحساب: لا يوجد خلال المبادرة.

بطاقة الخصم المباشر: يتم إصدارها مجانا للعملاء.

الخدمات الرقمية: يتم الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي مجاناً

و"إنستاباي" للتحولات اللحظية.

رسوم فتح حساب بالبنوك المصرية

تعد عملية فتح حساب بنكي خطوة أساسية في الحياة المالية للأفراد والشركات على حد سواء، وتختلف الرسوم والشروط المرتبطة بفتح الحسابات البنكية من بنك لآخر، مما يتطلب من العملاء الاطلاع الدقيق على التفاصيل قبل اتخاذ القرار.

تعرف على الحسابات البنكية

أنواع الحسابات البنكية

توجد عدة أنواع من الحسابات البنكية في مصر، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتختلف الرسوم والحد الأدنى لفتح الحساب بين كل نوع.

حساب التوفير

يعد حساب التوفير من الأنواع التي تتيح للعملاء كسب فوائد على المدخرات بشكل تدريجي، ويتطلب فتح حساب توفير عادةً إيداع مبلغ أولي أكبر مقارنة بالحساب الجاري ، وعلى الرغم من أن الحسابات الجارية قد لا توفر فوائد، فإن حسابات التوفير عادة ما تقدم فائدة معينة بناءً على الرصيد المتراكم.

لفتح حساب مجاناً

رسوم فتح الحساب بالبنوك

تختلف رسوم فتح الحساب من بنك لأخر ففى البنك الأهلي المصري : رسوم فتح الحساب الجارى : 50 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

المصاريف الشهرية: 10 جنيهات شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

حساب التوفير

رسوم فتح الحساب: 50 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

المصاريف الشهرية: 50 جنيهًا شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

رسوم فتح حساب بنك مصر

رسوم فتح حساب جارى

ببنك مصر : 50 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 2500 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

المصاريف الشهرية: 10 جنيهات شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

حساب التوفير

رسوم فتح الحساب: 50 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 3000 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

المصاريف الشهرية: 10 جنيهات شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

فتح حساب بنك القاهرة

رسوم فتح الحساب الجارى : 65 جنيهًا مصريًا ، الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ، المصاريف الشهرية: 10 جنيهات شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

حساب التوفير

رسوم فتح حساب: 60 جنيهًا مصريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

المصاريف الشهرية: 10 جنيهات شهريًا في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به.

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