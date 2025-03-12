سبب انخفاض أسعار السيارات.. انفراجة في الأسواق خلال أيام

سبب انخفاض أسعار السيارات.. كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن تطورات مهمة في سوق السيارات المصري، مؤكدًا أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار حاليًا، مع توقعات قوية بحدوث انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

الأسعار الحالية للسيارات الاقتصادية

وأوضح خالد سعد، سبب انخفاض أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الاقتصادية حاليًا تتراوح بين 600 و700 ألف جنيه. وأشار إلى أن هذه الفئة من السيارات كانت تُباع في السابق بأسعار تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه فقط.

وأكد أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها تقلبات سعر الصرف وزيادة تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية التي يمر بها السوق المحلي.

سبب انخفاض أسعار السيارات الزيرو

وأشار المهندس خالد سعد إلى أن سوق السيارات شهد مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة (الزيرو)، حيث تراجعت الأسعار بنحو 100 ألف جنيه في بعض الفئات، موضحًا أن هذا الانخفاض يعكس بداية تحسن نسبي في السوق المصري، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

سبب انخفاض أسعار السيارات وتوقعات بتراجع متواصل

وتوقع سعد أن تستمر أسعار السيارات في التراجع خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لعدة عوامل أبرزها:

السياسات الاقتصادية الحكومية التي تستهدف تخفيف الضغوط على قطاع السيارات.

استقرار أسعار السلع وسعر الصرف، وهو ما سيسهم بشكل إيجابي في انخفاض الأسعار.

دعوة للامتناع عن شراء السيارات مؤقتًا

سبب انخفاض أسعار السيارات.. وفي خطوة لافتة، نصح المهندس خالد سعد المواطنين بالتوقف عن شراء السيارات في الوقت الحالي، موضحًا أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة انخفاض الأسعار بشكل أكبر، كما شدد على أهمية تأجيل فكرة تغيير السيارات لمدة 4 سنوات على الأقل، ما سيؤدي إلى تعزيز فرص استقرار السوق وانخفاض الأسعار بشكل كبير.

وأكد المهندس خالد سعد أن سوق السيارات المصري يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا، مع مؤشرات واضحة على حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتأثير السياسات الحكومية في دعم هذا القطاع الحيوي.

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