شروط استيراد سيارة من الخارج .. الرسوم الجمركية والشروط

تسارع الطلب على استيراد السيارة ، خاصة مع تراجع معدل توافر السيارة الجديدة في السوق المصرية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن أن السيارة الأوروبية أصبحت معفاة من الجمارك، كما ازداد الإقبال على استيراد السيارة بعد بدء مبادرة المغتربين ، وأصبح استيراد السيارة في مصر موضوعا شائعا بين كثير من المواطنين، ويعرض الموجز شروط استيراد سيارة من الخارج.

شروط استيراد سيارة من الخارج

يمكن لأي شخص استيراد سيارة

للاستخدام الشخصي، بشرط أن تكون السيارة جديدة أو مستعملة وفقًا لشروط محددة:

يجب أن يتم شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.

ألا يكون قد سبق استخدامها، باستثناء السيارات المجهزة تجهيزًا خاصًّا.

تقديم مستندات تثبت تملك السيارة مثل عقد البيع أو فاتورة الشراء.

تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل.

شروط استيراد سيارة من الخارج للمغتربين

مبادرة استيراد السيارات للمغتربين

يتيح قانون تيسيرات المصريين المقيمين بالخارج للمغتربين استيراد سيارة شخصية معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، وذلك للاستفادة من هذا القانون، يجب توافر الشروط الآتية:

شروط استيراد سيارة من الخارج للمغتربين

أن يكون مقدِّم الطلب مصري الجنسية أو مزدوج الجنسية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

أن يبلغ عمر مقدم الطلب 16 سنة على الأقل.

أن يكون لدى مقدِّم الطلب إقامة قانونية خارج البلاد.

استيراد سيارة ركوب واحدة للاستخدام الشخصي.

سداد مبلغ نقدي بالدولار يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

شروط استيراد سيارة من الخارج

شروط استيراد سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

تمنح الحكومة المصرية ميزة الاستيراد بدون دفع رسوم الجمارك إلى ذوي الاحتياجات في مصر، ولكن استيراد سيارة في هذا السياق يتطلب شروط خاصة، يجب اتباعها كي تتمكن من إنجاز كل الإجراءات جيدًا، وأهم تلك الشروط هي كالآتي: يجب أن تكون السيارة مجهزة على نحو كامل، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي بعد الفحص.

ـ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

ـ يجب ألا يزيد محرك السيارة عن 4 سلندر، أي بسعة 1600 سي سي.

ـ يلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إقرار القومسيون العام للحالة.

لا يُسمح ببيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.

المؤهل الدراسي: يجب تقديم المؤهل الدراسي، مع اجتياز الاختبارات الشفوية والعملية.

ـ يجب أن تكون الإعاقة حركية وتمنع الشخص من قيادة السيارة العادية.

ـ يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية للحصول على إعفاء جمركي كامل.

ـ يجب اجتياز الكشف الطبي للتأكد من قدرة الشخص على قيادة السيارة.

ـ يجب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص وقدرته على الإنفاق على السيارة.

ـ يجب تقديم تقرير من المجلس الأعلى يحدد نسبة الإعاقة ونوعها، ونوع التجهيزات المطلوبة للسيارة، بناءً على الحالة الصحية.

كما أنه يجب أن يقود السيارة حامل الجواب شخصيًّا أو مرافق له كابن أو أب صاحب الجواب، ذلك أن عدم اتباع هذا القانون قد يؤدي إلى سحب السيارة من قبل إدارة المرور.

الرسوم الجمركية والضرائب على السيارة المستوردة

تختلف الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات المستوردة حسب نوع السيارة وسنة الصنع وبلد المنشأ، وعمومًا تبلغ الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة نحو 30٪ من قيمة السيارة، بالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) التي تبلغ حاليًا 14٪.

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