ميعاد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تُعتبر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا مواجهة حاسمة، حيث يستعد المنتخب المصري الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراتين بالغتي الأهمية خلال شهر مارس المقبل أمام إثيوبيا وسيراليون، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سيبدأ معسكر منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، في 17 مارس المقبل، استعدادًا للمواجهتين الحاسمتين أمام إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

من المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا يوم 21 مارس المقبل، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستُقام على الأراضي المغربية، وذلك بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتماد الملاعب الإثيوبية لاستضافة المباريات الدولية.

منتخب مصر

ستبث قنوات أون تايم سبورتس المصرية مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، بعد حصولها على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات المنتخب المصري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون، وجيبوتي.

ويحتل المنتخب المصري حاليًا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد.

موقف حسام حسن من مباراة القمة

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن موقف حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، من الأزمة التي أثارتها مباراة القمة الأخيرة في الدوري المصري.

وكانت الأزمة قد اندلعت بعد رفض النادي الأهلي خوض المباراة احتجاجًا على إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري. ويطالب الزمالك بمنحه النقاط الثلاثة للمباراة وفقًا للائحة، بينما يصر الأهلي على إعادة المباراة مع طاقم تحكيم أجنبي.

وأكد المصدر لـ" الموجز" أن حسام حسن وفريقه الفني لا يشعرون بالارتياح تجاه هذه الأزمة، خاصةً أن إلغاء المباراة أثر على خطط المدير الفني، الذي كان يرغب في متابعة أداء وحالة بعض اللاعبين عن قرب في مثل هذه المواجهات الكبيرة، سواء من الناحية البدنية أو الفنية.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن كان يهدف إلى تقييم حالة عدد من اللاعبين البارزين، وعلى رأسهم كريم الدبيس، محمد شحاتة، أكرم توفيق، مصطفى العش، أحمد نبيل "كوكا"، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

كما كان يرغب في مشاهدة احتكاك قوي بين نجوم الفريقين قبل انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر الأول.

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