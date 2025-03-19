مسلسل لام شمسية الحلقة الثالثة.. طارق في مأزق قانوني بسبب "وسام"

تضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية تعقد موقف "طارق" أحمد السعدني بعدما دخل "وسام" محمد شاهين في غيبوبة، نتيجة الضربة العنيفة التي وجهها له أثناء مشاجرته معه، وقامت النيابة بالتحقيق في تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبس "طارق" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واتهمته بالتعدي على "وسام" وإفقاده الوعي.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الثالثة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الثالثة، حققت النيابة في البلاغ الذي قدمته "نيللي" أمينة خليل، والتي اتهمت فيه "وسام" بتحرشه بالطفل "يوسف" عقب عيد ميلاده، وقررت استدعاء الطفل للاستماع لشهادته، لكن الصدمة جاءت عندما وقف "يوسف" صامتًا أمام وكيل النيابة، وهذا يدفع الأخير لاتخاذ قرار بعرضه على الطب الشرعي، للتأكد مما إذا كان قد تعرض لأي اعتداء.

مسلسل لام شمسية

كما واجه "يوسف" موقفًا صعبًا في مدرسته، حيث يدخل في شجار مع أحد زملائه، مما دفع المديرة وهي والدة "وسام" لاتخاذ قرار برفده لمدة أسبوع. وفي ذلك الوقت، وافقت على منح "نيللي" إجازة بعد تقدمها بطلب لذلك، لاسيما أنها تعمل في نفس المدرسة .

واختتمت تلك الحلقة بلحظة مؤثرة، وهي وصول "هبة" والدة يوسف لمنزل "نيللي" بعدما علمت بكل ما حدث، وأخبرتها بقرارها النهائي وهي أنها لن تترك ابنها معها وأنها ستأخذه لكي يعيش معها.

مسلسل لام شمسية

أبطال مسلسل لام شمسية



لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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