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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

تعرف على تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية.. تفاصيل

اون تايم سبورت
اون تايم سبورت

تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تبث مباريات اليوم بشكل مباشر، مما يجعلها من أكثر القنوات متابعة في الوطن العربي.
 

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يرصد لكم موقع الموجز في هذا المقال ترددات قناة أون تايم سبورت 2025 لمتابعة المباريات المختلفة بأعلى جودة، بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات المحلية والدولية.

 

تردد قناة أون تايم سبورت 1  على نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على عرب سات

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/

الجودة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على نايل سات

التردد: 12303

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش × زد اف سي - الساعة 4 مساءً على قناة أون تايم سبورت

غزل المحلة × المصري البورسعيدي - الساعة 7 مساءً على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

الشارقة الإماراتي × الحسين إربد الأردني - الساعة 4 مساءً

تركتور سازي تبريز الإيراني × الخالدية البحريني - الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج

الاتفاق السعودي × القادسية الكويتي - الساعة 7 مساءً

العربي القطري × الرفاع البحريني - الساعة 7 مساءً.

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