مسلسل بنات همام وأحمد أشرف يتألق مع حورية فرغلي ووفاء عامر

يواصل الفنان أحمد أشرف تألقه في مسلسل "بنات همام"، الذي يُعرض حاليًا ضمن دراما رمضان 2025 على قناة المحور الفضائية، ويجمعه بالنجمتين حورية فرغلي ووفاء عامر في دراما تاريخية مشوّقة، ويرصد الموجز تفاصيل .

يجسد أشرف شخصية وهبة، الطبيب الشرعي الذي يجد نفسه في مواجهة تحديات كبيرة وسط صراع الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي، ليخوض رحلة مليئة بالمفاجآت في سياق درامي ثري بالأحداث المشوّقة.

ابطال العمل

المسلسل يحقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث يقدم رؤية درامية غير تقليدية لحقبة مهمة في تاريخ مصر، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم منذر رياحنة، أشرف طلبة، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، حسام شهاب، وائل متولي، عايدة غنيم، كما يشهد العمل آخر ظهور للنجم الراحل أشرف مصيلحي.

المسلسل من تأليف أحمد عاشور وإخراج كريم رفعت، ويعد من أبرز الإنتاجات الرمضانية لهذا العام.

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