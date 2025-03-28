مسلسل حكيم باشا الحلقة 28.. قتل ابن مصطفى شعبان وزواج سهر الصايغ

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، ذهاب الدكتور "خاطر- محمد العمروسي"، حتى يكشف على "شديد- منير مكرم" ووجد ضغطه عالي وطالب بنقله إلى مستشفى قنا، وبالفعل تم نقله بعد أن امر "حكيم- مصطفى شعبان" بذلك.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرون حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع والده "رضوان الباشا- أحمد صادق" في الجامع، وفي النهاية قام "حكيم- مصطفى شعبان" بتقبيل يد والده وتركه وذهب إلى القصر.

وكما جاء أيضاً ضمن الأحداث وضع "برنسه- سهر الصايغ" الثعبان للطفل نوح حتى تتخلص منه، أثناء تواجد والدته في الحمام، ووالده كان نائم في غرفة "لوما- يارا قاسم".

ثم استيقظ "حكيم- مصطفى شعبان" من النوم على صرخات "غزل- دينا فؤاد"، وهو تقول ابنك مات يا "حكيم- مصطفى شعبان"، وذهب مسرعا إلى الغرفة وأخذ ابنه "نوح" وحمله وظل يبكي، وجاءت "برنسه- سهر الصايغ" وجلست تصرخ بجانبه وتبكي عليه، ثم جاء الدكتور "خاطر- محمد العمروسي" وكشف عليه وقال له أن الطفل توفى.

وانتهت الحلقة على زواج الدكتور"خاطر- محمد العمروسي" من "برنسه- سهر الصايغ"، عقب دفن ابن "حكيم- مصطفى شعبان" وظلت "قسمه- هايدي رفعت" تزغرط مثل ما حدث عقب وفاة ولدها واحتلفوا بأبن "حكيم- مصطفى شعبان" وقتها وانتهت الحلقة علي ذلك.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

ابطال المسلسل

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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