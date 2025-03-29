عاجل.. تفاصيل مثيرة بشأن تطورات الحالة الصحية لـ بابا الفاتيكان

شهدت الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تطورات جديدة تشير إلى تحسن حالته الصحية وتعافيه بعد مكوثه في المستشفي لمدة 5 أسابيع نتيجة معاناته من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وتفاصيل تعافيه بعدما شهدت حالته الصحية تدهور شديد الأمر الذي استلزم مكوثه في المستشفي لمدة شهر ونصف.

تطورات الحالة الصحية لـ بابا الفاتيكان

أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يواصل التعافي بعد خروجه من المستشفى، مشيرًا إلى تحسن طفيف في حالته الصحية، خاصة فيما يتعلق بقدرته على الكلام.

بابا الفاتيكان

وأوضح المكتب الإعلامي لـ الفاتيكان أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأكسجين عالي التدفق، إذ يستخدمه جزئيًا أثناء الليل فقط، بينما يتلقى خلال النهار أكسجينًا بتدفق طبيعي، كما يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي لتعزيز تعافيه وتحسين قدرته على التنفس.

ويشارك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوميًا في القداس الإلهي من مقر إقامته في سانتا مارتا داخل الفاتيكان، إلا أنه يخضع لفترة نقاهة تمتد لشهرين، يحد خلالها من التواصل والأنشطة العامة، وفقًا لبيان الفاتيكان.

تطورات الحالة الصحية لـ بابا الفاتيكان

ومنذ عدة أيام، أعلن الفاتيكان عن أول ظهور علني لـ بابا الفاتيكان بعد تحسن حالته الصحية، وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان: "ينوي بابا الفاتيكان إلقاء التحية والمباركة من مستشفى أجوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيًا على غرار ما حدث في الأسابيع الأخيرة".

الفاتيكان يعلن تطورات الوضع الصحي لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

ويتزامن ذلك مع إعلان الفاتيكان بتحسن الوضع الصحي لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في الفترة الأخيرة، بعد مخاوف على حياته بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.

وكتب الفاتيكان في نشرة طبية: "ّتأكد تحسّن الحالة الصحية للحبر الأعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان"، موضحًا أنه لم يتم القضاء على الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه البابا كليًا، ولكنه أصبح الآن تحت السيطرة.

إصابة بابا الفاتيكان بعدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عامًا قد دخل المستشفى في 14 فبراير الماضي بسبب التهاب رئوي حاد.

وأعلن الفاتيكان في 25 فبراير الماضي أن الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حرجة لكنها مستقرة، وتتالت البيانات بشأن تدهور صحته منذ ذلك الحين.

وكشف الفاتيكان عن إصابة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بعدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي، مما استدعى تلقيه علاجًا دوائيًا أكثر تركيزًا.

وأكدت مصادر طبية في دولة الفاتيكان أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والذي فقد جزءً من رئته اليمنى قبل عقود، يعاني من التهاب معقد في جهازه التنفسي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على صحته.

بابا الفاتيكان

وأشارت المصادر إلى أنه بعد معاناة بابا الفاتيكان في البداية من التهاب الشعب الهوائية، تم نقله إلى مستشفى جيميلي في روما بإيطاليا، حيث أعطي له الكورتيزون والمضادات الحيوية لوقف العدوى، ومع ذلك، لا يبدو أن العلاج كان له التأثير المتوقع.

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